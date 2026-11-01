I Bleech 9:3 hanno pubblicato una cover del classico dei Cure, “Lullaby”.

“’Lullaby’ dà vita alla paura attraverso la musica in un modo che ha avuto un’enorme influenza su di noi. Mentre ci apprestavamo a scrivere ‘Bleed’, ricrearla nel nostro stile ci ha aiutato a esplorare nuove direzioni sonore. Volevamo rendere omaggio sia alla canzone che alla band in questo momento del nostro percorso”.

L’uscita segue “Tourniquet”, brano, prodotto da Dan Carey che ha offerto un prezioso e significativo indizio sul loro album di debutto, “Bleed” atteso l’anno prossimo e sul quale abbiamo grosse aspettative.