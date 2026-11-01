1995. Gli Spain di Josh Haden pubblicano l’immenso “The Blue Moods of Spain“, che con il suo slowcore figlio di Cowboy Junkies e Velvet Underground e quei profumi jazz/blues, lascia un segno indelebile nel mondo dell’indie-alt-rock.

La band poi ha continuato a produrre musica e album, con diversi cambi di formazione, tra stop e riprese, fino ad arrivare all’ultimo disco, “Mandala Brush” (2018), che continua a esplorare i temi dell’amore, della perdita e della trascendenza, integrando al contempo influenze musicali più variegate.

Gli Spain l’anno prossimo saranno in Italia per 4 date per celebrare quel primo, magico, disco.

Biglietti QUI.

18 febbraio, Genova, Giardini Luzzati

19 febbraio, Bologna, Estragon

20 febbraio, Trieste, Teatro Miela

21 febbraio, Milano, Arci Bellezza