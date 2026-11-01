Di Marco Goi

La regola dell’amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente mai, non vorrai rovinare un così bel rapporto…

Oddio, non è proprio così. A smentire la sua stessa regola ci ha pensato lo stesso Max Pezzali, che nella vita privata ha sposato una donna con cui per anni era stato soltanto amico. Quindi, Max, ma che cazzo dici?

C’è poi la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco, però, se non hai difesa, gli altri segnano e poi vincono…

Anche in questo caso ci sarebbe parecchio da discutere visto che, nel calcio moderno, con il catenaccio non è che si vada da molte parti.

C’è anche un’altra regola, questa volta messa in musica da Caparezza, che dice che il secondo album è sempre il più difficile, nella carriera di un artista. Sarà stato così anche per gli 883, alle prove con il secondo disco dopo il successo del debutto “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”?

Lo scopriremo guardando “Nord Sud Ovest Est”, seconda e ultima stagione de “La leggendaria storia degli 883“, rilettura a metà strada tra realtà e mito delle vicende del duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto, che a sua volta deve fare i conti con l’ottima accoglienza ricevuta dalla stagione 1. E come sta andando?

In attesa di vedere gli ultimi episodi, c’è da notare che il livello è rimasto più o meno lo stesso. Il mix tra scenette divertenti e momenti più emozionanti e riflessivi è anche questa volta perfettamente bilanciato. Inevitabilmente, a questo giro manca l’effetto sorpresa, ma Sydney Sibilia riesce a rimediare a ciò con qualche trovata in grado di rinnovare la formula narrativa, come una maggiore attenzione al ruolo di Cisco, le apparizioni dello “spirito” di Silvia e l’arrivo della “mitica” Michela Rossini.

E riuscendo a stupire con con un primo episodio in cui i protagonisti non sono nemmeno gli 883.

Proprio come fa la serie antologica “Monster”, anche questa, sebbene con contorni decisamente meno inquietanti, riesce ad allargare il discorso, senza limitarlo ai soli 883. È per questo che la visione è assolutamente consigliata non solo ai fan del duo, io ad esempio non lo sono mai stato e li ho rivalutati soltanto grazie a questo show, ma a chiunque si voglia godere una bella, leggendaria, spassosa storia di amicizia.

L’articolo nella sua forma originale lo trovate su ‘Pensieri Cannibali’ che ringraziamo per la gentile concessione.