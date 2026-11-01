Dopo aver recentemente concluso il loro tour per celebrare il ventesimo anniversario del loro album di debutto, “Passover”, i The Black Angels pubblicheranno “Passover XX”, una nuova versione del disco originale, che uscirà nell’ambito dell’evento Record Store Day Black Friday di quest’anno (27 novembre).

A vent’anni dalla sua uscita originale, “Passover” è stato quindi registrato ex novo e reinterpretato alla luce di due decenni di crescita, come band, come musicisti e come persone.

In collaborazione con il produttore Dave Sardy, i The Black Angels, come ci dicono le note stampa, sono tornati a “Passover” non per ricrearlo, ma per cogliere appieno ciò che le canzoni sono diventate vent’anni dopo. Il risultato è una registrazione più pesante, profonda e ampia: riff più imponenti, trame più ricche, bassi più profondi e un rinnovato senso di atmosfera e intensità che riflette la band così com’è oggi, pur conservando ogni briciolo della potenza grezza e dello spirito che hanno caratterizzato l’album originale.

Scritti e registrati originariamente durante la guerra in Iraq, i temi e il messaggio alla base del disco appaiono oggi più urgenti e attuali che mai. A distanza di due decenni, queste canzoni parlano ancora dei cicli di violenza, disillusione, resistenza e della lotta continua dell’umanità contro l’oppressione, un promemoria del fatto che la storia continua a ripetersi.