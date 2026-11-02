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Il mondo della musica elettronica piange la scomparsa di Juan Atkins, pioniere assoluto e figura leggendaria accreditata come il padre fondatore della techno di Detroit. Il DJ e produttore statunitense si è spento all’età di 64 anni a Città del Messico, dove è stato colto da un malore improvviso prima di un’esibizione in programma per la notte di Halloween.

Insieme ai compagni di liceo Derrick May e Kevin Saunderson — con i quali ha formato lo storico triumvirato dei Belleville Three —, Juan Atkins ha rivoluzionato il panorama musicale globale a partire dai primi anni ’80, fondendo l’elettronica futuristica di Kraftwerk e Giorgio Moroder con l’energia funk di Parliament e Funkadelic.

Attraverso i progetti Cybotron (fondati con Richard Davis) e Model 500, singoli immortali come “Alleys of the Mind” e “No UFO’s”, e la creazione della storiche etichette Metroplex e Infiniti, l’artista afroamericano ha coniato il termine stesso di musica techno, gettando le basi per l’intera cultura clubbing ed elettronica moderna.