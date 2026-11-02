Un incontro tra mondi l’esordio sulla lunga distanza di Naomi Larsson in arte Naomi In Blue, artista britannico – cilena che vive a Londra e dopo diversi EP (“An Experiment”, “It Takes Time”) e numerose canzoni pubblicate negli ultimi anni esprime pienamente se stessa negli undici brani usciti per la Man Made Tigers, prodotti da Gus White con Italo Aruz (batteria) Annie Needham (chitarra) e Cuco Errazuriz (basso).

Un album tra alt folk, indie e alt rock, un sound grintoso come quello di Naomi e la sua band dal vivo, chitarre, sintetizzatori, indole punk (quella di “All We Got”, “Tattoos”, “Who Knows”) e un’urgenza, un bisogno di comunicare emozioni che non rinuncia alla melodia in “Naive”, “I Would Do This Again”. Canzoni nate in solitudine e rielaborate con pazienza e dedizione, fonti d’ispirazione che vanno da “Revolver” dei Beatles alla Nueva Canción di Violeta Parra.

Influenze evidenti in “La Cana” che riprende il discorso iniziato nel mini EP “Para Chile” tempo fa in un dialogo costante tra modernità e tradizione, il rock tagliente di “Draw A Line” e “Still Breathing” e l’intimità senza filtri di “Apple”, “Magnolia” e “Whining Man” che avvicinano Naomi in Blue a Angel Olsen e Alynda Segarra e gli Hurray For The Riff Raff in un primo disco che lascia il segno.

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