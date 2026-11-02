Gli Editors con l’ottavo album della loro storia ripartono dalle origini, le sfiorano e le modellano alla contemporaneità, le ricompongono e si ricompongono, decidendo di riunirsi nel Gloucestershire nel 2025 in un’ estate soleggiata, afosa, circondati dalla tranquillità della campagna inglese, per registrare il loro album della conferma e della necessità. Dopo la trilogia elettronica conclusasi con “EBM” del 2022, in cui sono andati off road per esplorare nuove sfumature musicali, parentesi a mio avviso degna di nota e di poco meno rilevante rispetto alla loro legacy, è lo stesso Tom Smith a credere che la band aveva raggiunto il massimo di quello a cui poteva ambire su quel tipo di sonorità e che serviva rimettersi in viaggio verso nuove rotte.

Credit: Rahi Rezvani

L’album si apre col brano omonimo che richiama quelle fasi di un film in cui il protagonista vede l’epifania per il proprio cambiamento, rivelatorio e catartico, ma al tempo stesso inseribile nel filone della fine di ogni possibilità di svolta oppure sui titoli di coda che lasciano il finale aperto; beh, scegliete voi qualsiasi titolo vi venga in mente, purché scorriate in rassegna quei film in cui l’uomo interpreta tutti gli uomini – “we all got our problems” – insomma un brano che può valere per uno, nessuno, centomila e che rispecchia la fragilità, l’assurdità del nostro tempo, la frammentazione e la necessità di cercare di darsi e farsi supporto. “Call In It”, singolo estratto, segue questa tematica, riproponendo l’eco delle minacce quotidiane in funzione delle relazioni umane che ci aiutano a fuggire dal frastuono della vita quotidiana.

“The Rush”, singolo estivo estratto dall’album, marchia a fuoco l’espressionismo lirico, esistenziale, di Tom Smith che dipinge al centro della tela l’individuo nella sua necessità, non priva di difficoltà, nel vivere e resistere alla vita di tutti i giorni – this living hurts, It’s never ending, but nothing hurts like the rush – e non a caso, “Rescue” e “Shadow”, brani seguenti, offrono quell’opportunità tutta ed unicamente umana di ritagliarsi del tempo, dedicandosi all’altro – “I’ll be your shadow” – donando la protezione emotiva come se l’ombra dell’altro possa affiancarsi alla nostra in un costante movimento ondulatorio e condiviso.

“Real” e “Happiness” vestono gli Editors di quell’aura onirica e profetica – “One more time I’m holy water” – che ci confermano le allucinazioni e le discrasie a cui siamo abituati davanti a un mondo in cui molto spesso non ci rispecchiamo e che i pochi provano ad edulcorare ai molti disegnando mappe e personaggi poco reali – “make the streets smell like Disneyland / a single f**k can fly like Peter Pan, I can’t master up a single thing” – che hanno poco a che fare con l’essenza vera e reale della molteplicità degli individui.

Seguono “Much Love”, “Butterfly wings” e “Seriously”, che tracciano così il nuovo percorso che l’album ha intrapreso nella produzione e nel mixaggio, targati Justin Lockey e Craig Silvery, e che indubbiamente risente a tratti dell’influsso compositivo dell’album solista di Tom Smith “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light“, pubblicato a fine 2025, probabilmente tra gli album più intimi ed emozionanti di tutto l’anno 2026 (lo vediamo come uscito nell’anno nuovo per dargli una continuità temporale).

La ballata folk che conclude l’album “The Hills We Die Upon” è una carezza à-la John Renbourn pregna di mestizia che rende onore alla realtà e all’intelligenza umana che immagazzina e scarta, discernendo e scegliendo il meglio per sé in ambito razionale ma anche emotivo.