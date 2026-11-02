I portoghesi Moon Cowboy (progetto di Ricardo Fiel) hanno svelato “Surfboards and Desert Storms”: un EP di tre cover dei Mojave 3 con la presenza, alla voce, della splendida Krissy Vanderwoude (Whimsical e The Churchhill Garden).

<a href="https://mooncowboy.bandcamp.com/album/surfboards-and-desert-storms-the-mojave-3-covers-ft-krissy-vanderwoude">surfboards and desert storms (the mojave 3 covers) ft Krissy Vanderwoude by Moon Cowboy</a>

Anziché limitarsi ad aggiungere chitarre elettriche, Moon Cowboy ricostruisce ogni brano all’interno del proprio universo sonoro. Si riconoscono il caratteristico sound dei Moon Cowboy, alcuni richiami all’elettronica dei Maps e degli M83 e un imponente muro di suono che, creando una bolla dream-pop imponente, rende il tutto dilatato, etereo e avvolgente.

L’idea della collaborazione risale a quasi due anni fa, a una conversazione del gennaio 2024 tra Moon Cowboy e Vanderwoude sul loro amore condiviso per i Mojave 3. Un’idea rimasta in sospeso fino a quest’anno, quando i due si sono impegnati a realizzarla concretamente.

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