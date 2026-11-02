I portoghesi Moon Cowboy (progetto di Ricardo Fiel) hanno svelato “Surfboards and Desert Storms”: un EP di tre cover dei Mojave 3 con la presenza, alla voce, della splendida Krissy Vanderwoude (Whimsical e The Churchhill Garden).
Anziché limitarsi ad aggiungere chitarre elettriche, Moon Cowboy ricostruisce ogni brano all’interno del proprio universo sonoro. Si riconoscono il caratteristico sound dei Moon Cowboy, alcuni richiami all’elettronica dei Maps e degli M83 e un imponente muro di suono che, creando una bolla dream-pop imponente, rende il tutto dilatato, etereo e avvolgente.
L’idea della collaborazione risale a quasi due anni fa, a una conversazione del gennaio 2024 tra Moon Cowboy e Vanderwoude sul loro amore condiviso per i Mojave 3. Un’idea rimasta in sospeso fino a quest’anno, quando i due si sono impegnati a realizzarla concretamente.
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