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All’indomani dell’uscita del loro nuovo album “Perfecth“, pubblicato lo scorso 30 ottobre, i Queens of the Stone Age hanno annunciato il tour europeo del 2027 che li porterà in Italia per un’unica data prevista per domenica 27 giugno al Parco San Valentino di Pordenone.

Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore torneranno sui palchi per presentare le nove tracce inedite del nuovo lavoro insieme ai grandi classici della loro discografia.

Prodotto dallo stesso Josh Homme insieme a Michael Shuman e registrato tra New Orleans e Los Angeles, “Perfecth” si ispira all’arte giapponese del Kintsugi — la pratica di riparare la ceramica con l’oro celebrando le crepe —, esplorando le diverse sfaccettature dell’amore attraverso un sound oscuro, minaccioso e delicato al tempo stesso.

I biglietti per lo show di Pordenone saranno disponibili in anteprima presale My Live Nation da giovedì 5 novembre alle ore 10:00, mentre la vendita generale si aprirà venerdì 6 novembre alle ore 10:00 sui circuiti TicketOne e Ticketmaster.