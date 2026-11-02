Quando parliamo di Jamie T ci tornano subito in mente i suoi due concerti al Reading Festival del 2007 e del 2009 a cui abbiamo avuto la fortuna di partecipare: qualcosa di veramente difficile da descrivere tanta era l’adrenalina che scorreva sia sul palco che in mezzo alla folla (in entrambi i casi sotto la tenda griffata da BBC Radio 1 e NME).

Quello che allora era poco più che un ventenne oggi è invece un brillante quarantenne e ha appena pubblicato, via Polydor, questo suo sesto LP, che arriva dopo oltre quattro anni dal precedente “Theory Of Whatever“.

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Il wunderkid di Wimbledon, per il suo nuovo disco, ha collaborato con diversi produttori, tra cui anche Damon Albarn, che ha pure suonato in una canzone (“Cocktail”).

Il titolo del nuovo LP deriva dall’omonima canzone dei Jam, ascoltata mentre si preparava al suo grande concerto a Finsbury Park nel giugno del 2023.

Questa raccolta di undici brani vede l’artista londinese confrontarsi con i propri fantasmi del passato, raccontando in dettaglio l’amore, la perdita e la nostalgia: non è un caso, infatti, che “Ghosts (100 Days Of Morning)” trovi le sue origini da alcuni vecchi frammenti e idee non terminate ritrovate sul telefono.

Il disco si apre con il principale singolo, “3310″, che ovviamente si riferisce al mitico modello di cellulare della Nokia, ma segna anche nostalgia per il passato: con chitarra e batteria Jamie T aggredisce ed esalta proprio come ai vecchi tempi, mettendo una incredibile voglia di ballare a chi ascolta, mentre disegna ottime melodie e diverte come non mai.

Subito dopo ecco “Cocktail”, il già citato brano scritto insieme ad Albarn, che vede il frontman dei Blur suonare le tastiere: qui Treays preferisce usare il rap, supportato dalla sei corde e dalla batteria, tendendo ancora una volta il ritmo alto ed eccitante, grazie anche all’intervento dei synth soprattutto nella parte finale del brano.

Dopo un inizio così carico, “The Won” rallenta i giochi con quella sua atmosfera più riservata e morbida: se la qualità rimane comunque elevata, un senso di malinconia pervade questo pezzo, mentre invita a riflettere.

“Chelsea Girl”, che si trova proprio a metà del disco, si muove su territori dancey, aggiungendo elementi elettronici che ci riportano verso gli anni ’90: davvero una deviazione sonora inaspettata, ma comunque gradevole e divertente.

C’è poi ovviamente la cover di “Ghosts”, che è più veloce e urgente rispetto al brano dei Jam, ma allo stesso tempo ritrova una certa vulnerabilità, come succede anche nella conclusiva “Tallahassee”, che recupera invece una gran parte dell’omonimo pezzo del canadese Leif Vollenbekk, giustamente inserito nei credit: il tono riflessivo, nostalgico e dolce-amaro di questo brano funziona perfettamente insieme alla delicatezza di quello di Leif, mentre il musicista di Wimbledon cita gente come Lily Allen, Paul Heaton e Liam Howlett dei Prodigy.

Un album più personale e a tratti più soft ed emozionante rispetto ai lavori del suo passato, ma allo stesso tempo ancora capace di trovare alcuni spunti freschi e divertenti: l’esperienza sicuramente aiuta, mentre questo eterno “ragazzo” di 40 anni è capace ancora una volta di portare grande qualità nella sua musica.