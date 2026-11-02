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Sufjan Stevens guarda già al Natale annunciando l’uscita della nuova raccolta “Worst Christmas Ever!” (pre-order), in arrivo il prossimo 6 novembre per la Asthmatic Kitty.

La compilation racchiude una selezione curata tra i grandi classici della tradizione riletti nel suo inconfondibile stile (come “Angels We Have Heard on High (Christmas Infinity Voyage Version)”) e composizioni originali estratte dal suo sterminato repertorio a tema, che conta oltre 100 brani incisi a partire dal 2001.

Ad anticipare il disco c’è la traccia “On This Christmas (It Only Gets Better)”, già disponibile all’ascolto:

Il progetto attinge a piene mani dal materiale storico già apparso nelle celebri box set “Songs for Christmas, Vols. 1-5” e “Silver & Gold: Songs for Christmas, Vols. 6-10”, avvalendosi della collaborazione di artisti come Aaron Dessner e Bryce Dessner dei The National, Richard Reed Parry degli Arcade Fire, Cat Martino, Gabriel Kahane e Casey Foubert.

Pur non avendo ancora pubblicato un seguito ideale all’album “Javelin” del 2023, l’artista statunitense è rimasto molto attivo tra riedizioni celebrative per i vent’anni di “Seven Swans” e i dieci di “Carrie & Lowell“, tornando di recente anche ad esibirsi dal vivo come ospite a sorpreso nello show di Meg Lui a Kingston — la sua prima performance pubblica dopo più di otto anni a seguito della diagnosi di sindrome di Guillain-Barré nel 2023.

“Worst Christmas Ever!” tracklist:

  1. Silent Night
  2. Put The Lights On The Tree
  3. Holly Jolly Christmas
  4. Christmas In The Room
  5. It Came Upon A Midnight Clear (Christmas Infinity Voyage Version)
  6. Sister Winter
  7. Joy To The World
  8. On This Christmas (It Only Gets Better)
  9. Angels We Have Heard On High (Christmas Infinity Voyage Version)
  10. Only At Christmas Time
  11. It Came Upon A Midnight Clear (Christmas Unicorn Version)
  12. That Was The Worst Christmas Ever!
  13. Sleigh Ride
  14. Justice Delivers Its Gift
  15. Auld Lang Syne
  16. Maoz Tzur (Rock of Ages)