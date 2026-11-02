Sufjan Stevens guarda già al Natale annunciando l’uscita della nuova raccolta “Worst Christmas Ever!” (pre-order), in arrivo il prossimo 6 novembre per la Asthmatic Kitty.
La compilation racchiude una selezione curata tra i grandi classici della tradizione riletti nel suo inconfondibile stile (come “Angels We Have Heard on High (Christmas Infinity Voyage Version)”) e composizioni originali estratte dal suo sterminato repertorio a tema, che conta oltre 100 brani incisi a partire dal 2001.
Ad anticipare il disco c’è la traccia “On This Christmas (It Only Gets Better)”, già disponibile all’ascolto:
Il progetto attinge a piene mani dal materiale storico già apparso nelle celebri box set “Songs for Christmas, Vols. 1-5” e “Silver & Gold: Songs for Christmas, Vols. 6-10”, avvalendosi della collaborazione di artisti come Aaron Dessner e Bryce Dessner dei The National, Richard Reed Parry degli Arcade Fire, Cat Martino, Gabriel Kahane e Casey Foubert.
Pur non avendo ancora pubblicato un seguito ideale all’album “Javelin” del 2023, l’artista statunitense è rimasto molto attivo tra riedizioni celebrative per i vent’anni di “Seven Swans” e i dieci di “Carrie & Lowell“, tornando di recente anche ad esibirsi dal vivo come ospite a sorpreso nello show di Meg Lui a Kingston — la sua prima performance pubblica dopo più di otto anni a seguito della diagnosi di sindrome di Guillain-Barré nel 2023.
“Worst Christmas Ever!” tracklist:
- Silent Night
- Put The Lights On The Tree
- Holly Jolly Christmas
- Christmas In The Room
- It Came Upon A Midnight Clear (Christmas Infinity Voyage Version)
- Sister Winter
- Joy To The World
- On This Christmas (It Only Gets Better)
- Angels We Have Heard On High (Christmas Infinity Voyage Version)
- Only At Christmas Time
- It Came Upon A Midnight Clear (Christmas Unicorn Version)
- That Was The Worst Christmas Ever!
- Sleigh Ride
- Justice Delivers Its Gift
- Auld Lang Syne
- Maoz Tzur (Rock of Ages)