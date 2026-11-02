Anche nelle migliori famiglie come IFB ci sono pareri discordanti su certi dischi. Di solito ci fidiamo e accettiamo il verdetto del nostro recensore, ma per certe uscite molto importanti e in grado e di dividere la critica, abbiamo pensato a un diritto di replica, una seconda recensione che potrebbe cambiare le carte in tavola rispetto alla precedente. A voi scegliere quella che preferite”…

Leggi l’altra faccia della recensione di “Surface, Echo & Sounds” degli Editors

VOTO OTHER SIDE: 5

Stop all’elettronica spinta, gli Editors tonano alle chitarre e, sopratutto, cercano, in qualche modo, di recuperare, nel nuovo lavoro, quella capacità di scrivere inni intensi ed emozionanti come nei loro primi due album. Cercano. Ma non ci riescono, se non in alcuni piccolissimi frangenti. Il nuovo “Surface, Echo & Sound” si dimostra così l’ennesimo buco nell’acqua di una band che ha letteralmente perso incisività in fase di scrittura, limitandosi a canzoncine dalla forma graziosa ma dal peso specifico irrilevante.

Tom Smith si era già ritagliato una convincente parentesi minimalista e acustica con il suo album solista “There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light”, in cui, quasi in punta di piedi, si metteva al centro di una narrazione spartana e dichiaratamente semplice. Questo approccio è come se avesse allungato le sue trame anche al nuovo album della sua band principale, abbandonando certe produzioni fin troppo ingombrani, ma qui le cose sono diverse, perché il risultato stenta a rendersi veramente emozionante come invece accadeva al disco del cantante in solitaria, che sapeva arrivare davvero al bersaglio emotivo.

Prevalgono brani dal basso mordente, divise tra radiofoniche impennate di folk pimpante e ballate che però, più che dare la pelle d’oca, infondono un senso di stanchezza e una tremenda voglia di skippare (“Shadow”, grande rimpianto, perché non ha, purtroppo, una forza melodica e suggestiva tale da tenerci incollati all’ascolto come avrebbe potuto fare).

Ma, dicevamo, gli inni, che, anche con questo sound, la band avrebbe potuto tirare fuori dal cilindro, invece niente da fare. Prevale una scrittura “facilona” che arriva per lo più alla pancia dell’ascoltatore, assolutamente non al cuore (quindi inni, se proprio vogliamo usare il termine, decisamente con la”i” minuscola tanto per capirsi), tra ritornelli usa e getta, pretese da stadio alla Snow Patrol più che alla U2 e questo mandolino buttato un po’ a casaccio nella mischia. Talmente a casaccio che, a tratti, sembra quasi di ascoltare una versione stravagante di un disco balordo tipo i “I Kings Of Leon che interpretano i primi Editors con poca voglia”.

Cosa ci resta in mano? Mah, forse la voglia, più o meno riuscita, di Smith di parlarci, nei suoi testi, dell’uomo e del suo rapporto travagliato, mai facile e lineare, con quello che lo circonda, un brano alla James come “Seriously”, il ritornello di “Real” che pare una luce nel buio che colpisce per epicità e maestosità, un richiamo alle chitarre di Johnny Marr in “Much Love” (che però francamente di strada ne fa davvero poca) e l’incazzatura assoluta per il fatto che una canzone come “Rescue”, se ci fossero stati gli Editors di “The Back Room” e la chitarra gestita da Chris Urbanowicz, sarebbe stata un vero capolavoro.

I primi Editors erano tutt’altro che solari, erano drammaticamente oscuri, taglienti e maestosamente cupi. In questo disco, che riprende in mano uno spirito chitarristico, non c’è assolutamente nè la voglia nè la capacità di tornare a quelle tenebre (anzi, il lavoro dovrebbe pure infondere una piccola serenità e speranza, stando alle parole dei suoi creatori), eppure, ve lo assicuro, l’assenza di luce è comunque gran compagna della band britannica: un minimo bagliore in fondo al tunnel in cui si sono persi anni fa non si intravede affatto, sono ancora nella totale oscurità compositiva.