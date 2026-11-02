Credit: Elias Lorenzo

Gli svedesi Grand Mojo pubblicano il secondo singolo tratto dal loro prossimo album. “Favorite Addiction”, una canzone rock decisa e intensa, con tracce di QOTSA, che parla di un amore che crea dipendenza.

Nel brano, in cui scorre il DNA della Stoccolma moderna pulsa un semplice mantra: “You’re my favorite addiction“. E in effetti, non è più complicato di così. L’amore è una dipendenza, e loro sono qui per abbracciarla.

I Grand Mojo sono una band di Stoccolma il cui atteggiamento glam, l’aggressività punk e il groove desert rock si fondono in un suono che appare al tempo stesso istintivo e senza compromessi. Intramontabile nella sua essenza, ma con lo sguardo saldamente rivolto al futuro.

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