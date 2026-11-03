Quanto si vuole bene alla Meritorio Records. Etichetta oculata, con un pugno di artisti decisamente sopra la media. Non fanno eccezione i sempre ottimi Exploding Flowers, che piazzano una perla indie-pop di assoluto valore con “Alphabet Window”.

Il loro sound potrebbe facilmente essere inquadrabile in un mondo sonoro che va dai Big Star al Paisley Underground passando per i Lemon Twigs per arrivare ai Teengae Fanclub più movimentati e non quelli che si dedicano al folk come nell’ultimo disco.

<a href="https://explodingflowers.bandcamp.com/album/alphabet-window">Alphabet Window by Exploding Flowers</a>

La band californiana modella un jangle pop, scorevole e sempre di alta caratura melodica, che sa anche arricchirsi di ottimi arrangiamenti (pianoforte e synth fanno capolino), in modo da rendere il tutto sempre più vivo, intrigante e accattivante. Momenti letteralmente senza tempo nella loro struttura perfetta (“A Youthful Hurricane”) si alternano a mid-tempo deliziosi ma anche ad attimi più carburati (“Ruffled Feathers”) che viaggiano alla grande, perché le chitarre elettriche i nostri sanno perfettamente come maneggiarle.

Sta di fatto che, anche stavolta come era già successo con gli Hurry di Filadelfia, non posso che consigliare questo album a tutti gli orfani dei tempi d’oro dei Teenage Fanclub.

Un disco che a mio modo di vedere, nel suo genere, rasenta la perfezione.

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