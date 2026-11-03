I Pixies hanno pubblicato quattro brani finora inediti, “Dig For Fire (Albini Version)”, “Go Man Go”, “Brackish Boy” e “Punk Loop”, dopo che erano apparsi su vinile nell’ambito delle versioni rimasterizzate di “Bossanova” e “Trompe le Monde”.

I quattro brani risalgono al periodo 1987–1991 ed erano precedentemente disponibili solo su due 7″ inclusi nelle tirature limitate di entrambi gli album, pubblicate il mese scorso.

La registrazione di “Dig For Fire” curata da Steve Albini risale alla fine del 1987, durante le sessioni di “Surfer Rosa” e suona molto diversa dalla versione pubblicata tre anni dopo.

“Go Man Go” è un brano scritto a quattro mani da Black Francis e Kim Deal, registrato sia dai Pixies che dai Breeders durante le session rispettivamente di “Bossanova” e “Last Splash”, ma che non è stato incluso in nessuno dei due album. I Breeders avevano incluso la loro versione nella riedizione per il trentesimo anniversario di “Last Splash”.

“Brackish Boy” è conosciuta per essere una canzone di Frank Black, registrata infatti per il suo omonimo album di debutto da solista del 1993. Questa versione iniziale è stata presa dal nastro delle session senza alcuna post-produzione. “Punk Loop” è stata registrata nel 1991 durante le sessioni di “Trompe le Monde”.