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Non accenna a placarsi l’onda travolgente dei Kneecap: dopo i soliti bagni di folla estivi e il doppio tutto esaurito registrato per le date autunnali di Milano e Firenze, il trio rap di Belfast e Derry annuncia il proprio ritorno dal vivo nel nostro Paese per l’estate 2027.

La band porterà l’energia del “Fenian Tour” al Padova Sherwood Festival domenica 4 luglio e al Flowers Festival di Collegno (Torino) lunedì 5 luglio 2027. La tournée è l’occasione per presentare dal vivo il terzo album in studio “Fenian“, pubblicato ad aprile per la Heavenly Recordings e balzato subito in cima alle classifiche irlandesi e britanniche.

Prodotto da Dan Carey (già al lavoro con Fontaines D.C. e Wet Leg), il disco risponde a un anno complesso per il gruppo — segnato da procedimenti giudiziari e tentativi di censura politica — espandendo i confini del sound originale attraverso un incrocio esplosivo di hip-hop, acid house, dubstep e attitudine punk.

Tra i brani di punta del lavoro spiccano l’apertura di “Éire go Deo”, la denuncia anticoloniale di “Palestine” (realizzata insieme a Fawzi), l’incursione rave di “Liars Tale” e la conclusiva ed emotiiva “Irish Goodbye”. Un’ulteriore consacrazione per una delle realtà più rilevanti e discusse della scena internazionale, reduce dai trionfi cinematografici del biopic “Kneecap” (premiato ai BAFTA) e da show memorabili nei principali festival mondiali.

I biglietti per i due appuntamenti italiani saranno ufficialmente disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 5 novembre sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

I Kneecap sono stati ospiti anche della trasmissione televisiva Propaganda Live, ecco le nostre considerazioni su questa “storica” presenza nella TV italiana: QUI.