Di Marco Goi

Chi ha paura dei gelati?

Viviamo in un mondo folle, lo cantavano già i Tears for Fears negli anni ’80 e oggi lo è ancora di più. Un mondo in cui c’è gente che ha stranezze e fobie di ogni tipo, ma non mi pare di aver mai sentito di nessuno che ha paura dei gelati. Oddio, a me a dirla tutta inquieta un po’ il nuovo Maxibon edizione Stranger Things. Non il gelato in sé, che pure trovo molto buono. È solo che, quando apro la confezione, ho paura che sbuchi fuori da qualche parte un Demogorgone.

A parte questo, nessuno ha paura dei gelati. Finora. Le cose potrebbero cambiare adesso che, in occasione del weekend di Halloween, è arrivato nei cinema italiani “Ice Cream Man”, il nuovo horror diretto, oltre che co-prodotto, co-sceneggiato e pure interpretato in un piccolo ruolo, da Eli Roth. Quello che già con “Hostel”, una ventina di anni fa, mi aveva causato una fobia non da poco nei confronti dei viaggi Interrail in Europa. Ok, è vero che provocare fobie a me non è un’impresa tanto ardua, però in quel film Roth ci andava giù bello pesante e non credo di essere stato l’unico traumatizzato da quella pellicola.

Dopo il flop dell’inguardabile action fantascientifico “Borderlands”, Eli Roth è tornato al suo primo amore, con un horrorino scemo con un villain muto in stile “Terrifier” che tutto sommato si lascia guardare con un certo divertimento, anche se personalmente avrei accentuato ancora di più la parte comedy. Come pellicola de paura “Ice Cream Man” non è che faccia granché paura, però in qualche spettatore particolarmente suscettibile, persino più di me, potrebbe creare qualche fobia.

Per i gelati, come già detto, e magari pure per i gelatai e per i camioncini dei gelati. Un tipo di bancarella che da noi in Italia, che pure siamo la patria del gelato, non ha mai preso più di tanto piede, mentre negli USA è piuttosto popolare e, non so bene perché, ha sempre avuto un che di inquietante. Io lo associo più che altro allo psichedelico videoclip di “Today” degli Smashing Pumpkins con protagonista Billy Corgan, un tipo che per altro io in un film horror vedrei davvero bene.

A vestire i panni del misterioso ed inquietante gelataio è qui invece Ari Millen, attore già visto nella serie “Orphan Black”.

C’era inoltre già stato un gelataio protagonista di un horror: Clint Howard (il fratello del più celebre Ron Howard) in “Ice Cream Man”, uscito in Italia con il titolo “I gusti del terrore”, film del 1995 di cui il nuovo di Eli Roth, per quanto omonimo, non è un remake né un reboot o altro.

Me li vedo già tanti membri del Governo, il cui nuovo nemico pubblico numero 1 sono i ragazzini sovversivi di 11 e 12 anni, terrorizzati dalla visione di questo film. Chiameranno l’esercito per proteggersi anche in questo caso?

Che poi, a voler vedere qualcosa in più in questo “Ice Cream Man” di un semplice filmetto d’intrattenimento splatteroso, si potrebbe dire che è un’efficace analogia di come i video su TikTok e YouTube possano fare il lavaggio del cervello ai bambini – qualcuno ha nominato i “Me contro Te”, loro sì personaggi davvero horror? –, ma non so se questa chiave di lettura rientrasse nelle intenzioni di Eli Roth. Probabilmente lui voleva solo fare un horrorino scemo, e va bene anche così.

L’articolo, nella sua forma originale, si trova su ‘Pensieri Cannibali’ che ringraziamo per la gentile concessione