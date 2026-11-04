Potranno mai sbagliare un disco i ragazzi di Tallinn? Ancora no.

“Heaven’s Night” è l’ennesimo trionfo degli Holy Motors che, pur muovendosi in quel territornio notturno, cinematografico e fortemente carezzevole che li contraddistingue, in questo caso sono capaci di ampliare la loro tavolozza di colori, in modo da risultare sempre più intriganti e avvincenti: sono loro, ci mancherebbe altro, ma è come se in questo disco non cercassero solo di essere avvolgenti, ma ci fosse anche un pizzico di sfida, non se se rendo l’idea.

<a href="https://holymotorsband.bandcamp.com/album/heavens-night">Heaven's Night by Holy Motors</a>

Evocare i Mazzy Star o i Cowboy Junkies è una cosa che agli Holy Motors riesce benissimo, dipingendo un paesaggio da Americana-noir con preziosi pennelli magici, piazzando queste ballate seducenti e romantiche, slabbrate e dense di un “dream-pop da cowboy” se mi passate l’espressione. Ma ci sono anche momenti in cui si smarcano dai loro riferimenti, penso alla meravigliosa “Hellishly Hot” che guarda ad HAIM e Fleetwood Mac o “Under My Tongue” che pare uscire dalla penna dei dEUS che si vogliono cimentare nell’Americana a modo loro. Punto altissimo direi “God Is A Feeling”, vero e proprio viaggio dream-pop su profumi alt-country con un finale che evoca lo shoegaze: roba sopraffina.

Altro grande disco.

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