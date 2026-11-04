Mi ero accostato a questo disco perché tra le recensioni avevo intravisto il nome Cocteau Twins. Mi si è accesa una lampadina e ho detto “proviamo un po’ a sentire”. Beh, che magnifica scoperta.

La copertina la dice lunga: la nostra June con gli occhi chiusi, con queste piume sopra di lei, perfetta rappresentazione di quello che andremo a sentire, in un mondo fatato e incantevole in cui chiudere gli occhi diventa necessario per cogliere ogni sfumatura ed emozione dentro noi, sensazioni di pace, di beatitudine, ma forse anche una piccola inquietudine, come se ci fosse una qualche presenza intangibile intorno a noi, non necessariamente minacciosa, ma sicuramente attiva. Quelle piume potrebbero muoversi, ma potrebbero anche essere sospese, immobili e cristallizzate in un momento magico in cui perdersi e lasciarsi andare.

Più si va avanti nel disco più viene facile accostare June a Kate Bush, con una prezioso art-pop che fa capolino (“Get Out Of My Life”), ma piace la sua voglia di coinvolgerci non solo con un impianto più pastorale e folk classico anni ’60, ma anche con l’aggiunta di strumenti che possano accentuale un senso fiabesco al tutto (“Mountain”), senza dimenticare di farsi evocativa (“Without You” è magnifica da questo punto di vista) o addirittura cimentarsi con un brano dalle forti influenze dub-reggae (le origini giamaicane direi che in questo caso emergono forti) in cui però, come dice il titolo stesso, “Dream Dub”, il lato etereo non viene affatto dimenticato, per non parlare della title track che sembra uscire dalla penna dei Clannad, ma con la band nata in Giamaica e non in Irlanda, una delizia vera e propria.

Insomma June McDoom mi ha colpito molto: ci porta nel suo mondo incantevole e psichedelico e lo fa con grazia e forte capacità evocativa, in modo da mantenere alta la nostra attenzione per tutto il disco, senza farci distrarre o perdere la concentrazione spirituale che è, a mio modo di vedere, assolutamente necessaria per assaporare al meglio un simile album.

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June McDoom: Bandcamp