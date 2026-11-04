Il prossimo 15 gennaio, via Captured Tracks, i Gift torneranno con il loro terzo LP, “Frenzy For The Thrill”, che arriva a distanza di oltre due anni dal precedente, “Illuminator“.
L’album ha cominciato a prendere forma nel gennaio 2025, quando il soggiorno di relax che il frontman TJ Freda aveva programmato a Los Angeles è stato stravolto dagli incendi che in quel periodo stavano devastando la California meridionale, una crisi che ha scatenato in Freda un’esplosione creativa (il disco è stato poi completato e registrrato nella primavera del 2026, come la band di stanza a NYC aveva raccontato durante il suo concerto ai Bagni Elsa di Fano).
Oggi arriva un nuovo singolo, “Every Step”, accompagnato da un video diretto da TJ Freda e Crista Simiriglia.
Freda dice del brano:
Tutto dipende dalla prospettiva. Nel mondo accadono così tante cose che contano molto di più delle piccolezze che ci turbano. Ma quando quelle piccolezze sembrano altrettanto importanti, si fa strada il senso di colpa, ed è facile sentirsi delusi da se stessi per non provare ciò che si pensa di dover provare. La prospettiva accompagna ogni nostro passo, sia che ci si orienti verso la speranza sia che ci si orienti verso la malinconia. La bellezza risiede nei luoghi spezzati, e qualcosa di spezzato risiede in ogni cosa bella.