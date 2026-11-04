Credit: Nicole Osrin

Il prossimo 15 gennaio, via Captured Tracks, i Gift torneranno con il loro terzo LP, “Frenzy For The Thrill”, che arriva a distanza di oltre due anni dal precedente, “Illuminator“.

L’album ha cominciato a prendere forma nel gennaio 2025, quando il soggiorno di relax che il frontman TJ Freda aveva programmato a Los Angeles è stato stravolto dagli incendi che in quel periodo stavano devastando la California meridionale, una crisi che ha scatenato in Freda un’esplosione creativa (il disco è stato poi completato e registrrato nella primavera del 2026, come la band di stanza a NYC aveva raccontato durante il suo concerto ai Bagni Elsa di Fano).

Oggi arriva un nuovo singolo, “Every Step”, accompagnato da un video diretto da TJ Freda e Crista Simiriglia.

Freda dice del brano: