Credit: Hannah Jadagu / Sam Wilbert

Dopo aver pubblicato il suo secondo LP, “Describe”, a ottobre dello scorso anno, via Sub Pop Records, Hannah Jadagu torna oggi con un materiale inedito.

La statunitense, infatti, pubblica il nuovo, magnetico singolo “Curse”. Il brano riprende il percorso musicale interrotto con l’album “Describe”, ampliando ulteriormente la sua sensibilità pop attraverso una nuova esplorazione delle sonorità dei sintetizzatori e degli strumenti analogici, che contribuiscono a creare un’atmosfera affascinante e avvolgente.

Il video che lo accompagna, ipnotico e suggestivo, vede protagonista la stessa Hannah, che ne firma anche la co-regia insieme a Sam Wilbert, suo abituale collaboratore sul fronte visivo.

“Curse” è stato co-prodotto da Hannah e dal collaboratore di lunga data Sora, mixato da Geoff Swan presso The Nest, nella New Forest (Regno Unito), e masterizzato da Dave Cooley presso Elysian Masters a Pasadena, California.