Credit: Luke Cooper

La band art-pop di Manchester Dutch Uncles ha annunciato il suo settimo album in studio, “Polygon Hotel” (pre-order), in uscita il 19 febbraio 2027 per la Memphis Industries e seguito da un tour britannico a marzo.

Ad anticipare il disco c’è il primo singolo “No Note”, accompagnato da un stravagante videoclip girato in un’estetica grafica da prima PlayStation curata dall’animatore cult Miles Buckle:

Prodotto e mixato dalla stessa band e masterizzato da Felix Davis, “Polygon Hotel” rappresenta il primo lavoro del gruppo come sestetto ufficiale — con l’ingresso a tempo pieno di Henry Broadhead e Neil Wright accanto a Duncan Wallis, Robin Richards, Peter Broadhead e Andy Proudfoot — ed esplora un rinfrescante equilibrio tra ritmiche sghembe, sonorità stratificate e ironia surreale. Il singolo di lancio “No Note” nasce da un motivo di marimba del bassista Robin Richards campionato ed elaborato in sala prove, trasformandosi in una riflessione amara ma trascinante sul tempo sprecato sui social media. Il titolo dell’album si ispira a uno storico pub in disuso a Levenshulme, quartiere di Manchester diventato l’orizzonte narrativo delle nuove canzoni scritte da Wallis.