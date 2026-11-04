Ad agosto 2024, via Merge Records, i Quivers hanno pubblicato il loro terzo LP, “Oyster Cuts“, e oggi ritornano a farsi sentire.
La band di Melbourn, che presenta ora una nuova formazione che vede, oltre a Sam Nicholson, la batterista Shauna Boyle (Cable Ties) e il bassista Thomas Skalicky, condivide il nuovo singolo “Bottle The Nervous”, che potete ascoltare qui sotto.
“Bottle the Nervous” si colloca proprio nel punto di equilibrio del sound dei Quivers, vicino al jangle-pop, e mostra il trio alle soglie di un cambiamento inevitabile.