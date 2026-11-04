Non è la prima volta che Al Jourgensen annuncia la fine dei Ministry, ma stavolta sembra davvero difficile immaginare un qualche tipo di futuro per la band nata a Chicago nel 1981. Il suo frontman e unico membro fisso si avvia verso i settant’anni e da tempo – almeno dalla morte del fido collaboratore Mike Scaccia, il chitarrista ex-Rigor Mortis stroncato da un infarto nel 2012 – non nasconde più una certa disaffezione per il proprio mestiere e, più in generale, per l’industria musicale. A completare il quadro c’è il ricorso ormai abituale al playback dal vivo: ne emerge il ritratto di una rockstar stanca e amareggiata, segnata da decenni di abusi di alcol e droghe.

È anche vero che un artista senza peli sulla lingua come Jourgensen – viscerale, apocalittico e costantemente incazzato con sé stesso e con il resto del mondo – ha sempre tratto ispirazione dal malessere e dal pessimismo tipici dei vecchi brontoloni che non vedono l’ora di andare in pensione. E proprio così si fa ritrarre sulla copertina di “Hate To Go – Take Out Or Delivery”, il canto del cigno dei Ministry che, una volta terminata la tournée di supporto, cesseranno definitivamente di esistere.

Siamo dunque al cospetto del testamento artistico di un uomo che, a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, è stato uno dei grandi innovatori del rock, tra i più fortunati artefici di quel connubio tra chitarre distorte e sintetizzatori assordanti dal quale è nato l’industrial metal. Con simili affermazioni il rischio dell’iperbole è sempre dietro l’angolo, ma è impossibile sottovalutare il contributo di Jourgensen al successo di un genere che, per molti anni, ha goduto anche della vetrina del mainstream. Nonostante i contratti con le major e le migliaia di copie vendute, i Ministry hanno sempre mantenuto una loro coerenza, e questi dieci titoli di coda lo confermano per l’ennesima (e ultima) volta.

La band saluta gli ascoltatori con un album fedele al sound delle ultime uscite: un industrial metal sporco e feroce, lontano anni luce dalla freschezza delle origini ma ancora sorretto da riff di matrice thrash e tastiere grezze, seppur melodiche. I campionamenti, spesso tratti da telegiornali e discorsi politici, costituiscono la spina dorsale di uno dei lavori più politicizzati e radicali dei Ministry.

Jourgensen, che non ha mai nascosto di essere un uomo di estrema sinistra, torna a sputare veleno contro un mondo che avverte come sempre più ostile, schiacciato dalle politiche disumane di Donald Trump e stravolto dalla spirale di isolamento e apatia alimentata dai social network e dall’intelligenza artificiale. La lenta e lugubre “Grifter”, che pare un retaggio dell’era di “Filth Pig”, incorpora la voce del presidente statunitense; l’alienazione digitale affiora invece in “Singularity”, “Burned Out” e nella devastante “Delete”, il cui attacco ricalca quello del classico “TV II” del 1992.

Le tracce più convincenti si concentrano in apertura: la potenza di “Crickets”, “Voices Of Hate” e “Clown Car” fa sperare che l’album mantenga la stessa intensità fino alla fine. Il disco, però, perde mordente già con una “We Hate” che scorre via senza sussulti, fatta eccezione per un ritornello che forse è il più orecchiabile della scaletta.

Il ritmo cadenzato di “The White Man Lied” sorregge uno dei pezzi più atipici del disco, caratterizzato da un refrain melodico che strizza l’occhio al versante più pop della new wave e da percussioni tribali, capaci di conferire al finale un inatteso tocco esotico.

Non è l’unica concessione a sonorità più accessibili. Anche la conclusiva “We’re Still Here” si muove in un’atmosfera meno claustrofobica e più luminosa, impreziosita da una sorprendente sezione sinfonica. È il commovente saluto della band, scritto e registrato con la preziosa collaborazione di Paul Barker, bassista della formazione classica e figura di rilievo anche sul piano creativo negli anni migliori del gruppo. Il suo inatteso ritorno, per quanto fugace, sembra riportare la pace in una famiglia che, nel corso dei decenni, ha conosciuto litigi, disgrazie ed eccessi di ogni sorta.

Nei suoi 46 minuti di durata, “Hate To Go – Take Out Or Delivery” non sfiora nemmeno per sbaglio le vette qualitative raggiunte dai Ministry negli anni più turbolenti e ruggenti, ma tutto sommato ci si può accontentare. Un addio amaro, ma ben confezionato.