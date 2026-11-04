I londinesi Howlers sembrano apprezzare molto le atmosfere più elegantemente oscure. Queste sono al centro di tutte le dodici tracce che compongono “Heavy”, la loro seconda fatica in studio prodotta da Chris Ostler dei Black Honey.

Credit: Bandcamp

Si tratta del primo lavoro realizzato dalla band inglese da quando si è trasformata in un duo, con il frontman Adam Young e il batterista Toby Richards a dividersi il duro compito di forgiare un sound tanto solido quanto poco originale.

Gli Howlers, infatti, suonano come dei cloni un po’ dozzinali degli Arctic Monkeys del periodo “AM”. Quello che propongono è un indie rock influenzato da stoner e desert rock, con un groove roccioso ma sciolto come quello del funk e tantissimi riff che guardano al blues e all’hard rock.

Sulla carta è una miscela promettente, ma il risultato è un garage rock moderno e “modaiolo”, patinato e artificiale oltre misura, quindi poco in linea con l’essenza di un genere che dovrebbe vivere di genuinità, eccitazione e imperfezioni.

Qui, invece, tutto suona troppo levigato, come se la polvere fosse stata spazzata via prima ancora che qualcuno avesse il tempo di sporcarsi le mani. Sotto il mood notturno e metropolitano che regge l’intero disco, batte il cuore melodico di un’opera pop costruita con la speranza di imporsi con forza nell’airplay radiofonico.

Di vero indie rock, dunque, c’è in realtà ben poco: questo è pop rock commerciale e orecchiabile, imbastardito quanto basta dalle distorsioni (un po’ fiacche, tra l’altro). In sé e per sé “Heavy” non è un lavoro da buttare, soprattutto per quel che riguarda il versante ritmico, dove le linee di basso e le parti di batteria si mantengono sempre incalzanti.

Il problema è altrove. La voce di Adam Young, che sembra cantare sussurrando, alla lunga infastidisce, e lo stesso vale per i suoi riff, semplici fino alla banalità e destinati a risolversi puntualmente nella solita pentatonica. Il vero limite degli Howlers, però, è il loro essere davvero troppo derivativi: le canzoni suonano praticamente tutte uguali, e di varietà in questo album ce n’è pochissima.

Il disco procede per copia e incolla di idee rubate a “Do I Wanna Know?” e “R U Mine?”, senza aggiungere nulla di personale. E, tra le altre cose, a questa riproduzione in scala ridotta manca proprio quella cazzutaggine che i vecchi Arctic Monkeys possedevano in abbondanza.