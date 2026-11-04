Kristian Matsson ha appena rilasciato, via ANTI- Records, questo suo ottavo LP, che arriva dopo tre anni e mezzo dall’ottimo “Henry St.“.

Dopo essere tornato nella sua terra natale, la Dalarna, nella Svezia centrale, alcuni anni fa, Matsson si è ritrovato ad ascoltare la musica che aveva cercato per anni di lasciarsi alle spalle: le polskas, le vecchie registrazioni sul campo e i suoni delle tradizioni locali che lo avevano circondato fin dall’infanzia.

Credit: Anton Corbijn

La Dalarna è diventata casa nel senso più vero del termine. La fattoria di Matsson è diventata la sua fortezza, e lo studio di registrazione casalingo, che a volte era rimasto in silenzio, è tornato a essere un luogo in cui l’ispirazione poteva riversarsi a fiotti — e dove la libertà apriva nuove finestre. Ha creato un orto, ha acquistato quote di proprietà di alcuni cavalli e si è procurato un quad per liberare il vialetto dalla neve. E poi ha comprato ancora più strumenti. Il violino — uno strumento con cui aveva avuto un rapporto complicato fin dall’infanzia — è tornato a far parte della sua vita. Lo ha ripreso in mano con esitazione, ma ben presto ne è diventato ossessionato.

Il suo recupero di quella cultura, musicale e non solo, stando alle parole dello stesso Matsson hanno, ha almeno in parte influenzato questo suo nuovo disco e lo hanno aiutato a riscoprire le sue origini culturali.

La opening-track “The Wildest Of His Dreams”, vede The Tallest Man On Earth nella sua versione più scarna con piano e flauti, ma anche vocals struggenti, emozionanti e profondi come poche altre volte nella sua carriera.

Andando avanti troviamo, invece, “Overboda”, uno dei singoli che ha anticipato l’uscita di questo suo ottavo full-length: la voce di Kristian e della sua ospite, la cantante svedese Sofia HK, sono qualcosa di incredibilmente intimo e toccante accompagnanti dai delicati arpeggi di chitarra e da splendidi arrangiamenti di fiati, donando un calore che solo certi artisti nordeuropei sono capaci di portare nella loro musica.

“Just Beyond Endless Mountain”, title-track del disco ci sorprende con influenze blues che ci riportano indietro di alcune decine di anni e denotano un ottimo lavoro di percussioni, piano e violini, che aggiungono un tocco più frizzante quanto inaspettato al sound di Matsson.

Poco dopo ecco “Deliver Me From Trying”, dove lo svedese utilizza un intricato fingerpicking davvero interessante, supportato dal lavoro delle percussioni, mentre si nota una certa tensione nei suoi vocals che sottolinea una leggera malinconia.

Ancora una volta, dopo oltre due decadi di attività, ci troviamo davanti a un altro ottimo album di che sa perfettamente come unire cuore e qualità all’interno delle sue composizioni: il risultato è una carezza piena di sentimenti che ci scalderà nel prossimo freddo inverno.