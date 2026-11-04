“Hummingbird” è il singolo d’esordio dell’artista livornese Murr-ma che sembra partire per un percorso alt-folk avvolgente e autunnale, quasi in punta di piedi, per poi aprirsi sempre più, con un climax decisamente coinvolgente, a sperimentazioni elettroniche, che la portano in quota Bat For Lashes e Martina Topley-Bird. Suggestivo e affascinante, ricorcato nelle sue trame ma tutt’altro che pretenzionso: un gran bel pezzo.

Il brano trae ispirazione dall’antica credenza azteca secondo cui gli spiriti dei guerrieri caduti in battaglia ritornerebbero sulla Terra sotto forma di colibrì.

“È nato con voce e chitarra come quasi tutti i miei brani, quando poi l’ho portato in studio da Fabrizio Pagni avevo deciso di mantenere l’andatura ripetitiva dell’arpeggio, e ho chiesto a Fabrizio di inserire strumenti tradizionali Aztechi campionati, per lo più strumenti a fiato e percussioni. Lui è stato così gentile da assecondarmi!”

Chiara Petrucci ha già fatto parte di alcuni progetti musicali (La Fame, Mirami) e ora è pronta a lanciare il suo primo disco, frutto della collaborazione con il produttore e tastierista Fabrizio Pagni (TheGeometra), in uscita a gennaio 2027 per Spazio Dischi.



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