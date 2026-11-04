Credit: Henry Ruggeri

Venerdì 18 dicembre alle ore 18 nella prestigiosa cornice del Teatro Regio di Parma (all’interno del Barezzi Festival) avrebbe dovuto esibirsi Glen Hansard per un concerto che, ne siamo sicuri, sarebbe stato speciale e indimenticabile.

Purtroppo, come tutti noi sappiamo, il folk-singer irlandese è venuto a mancare qualche mese fa per un incidente in moto nella periferia della sua Dublino, ma la rassegna emiliana ha comunque deciso di portare omaggio a un musicista che ha segnato pagine importanti per la musica sia nella sua isola natale che in tutto il mondo.

La line-up della serata sarà composta da grandi artisti come Pietro Brunello, Luca Giovacchini, Cristiano Godano, Micah P. Hinson, Johnny La Rosa, Niki La Rosa, Emma Morton, Piero Perelli, Alessandro “Asso” Stefana e Wrongonyou.

“BEYOND ALL RETURN – A Tribute to Glen Hansard” è una serata speciale e un appuntamento che vuole ricordare lo straordinario cantautore irlandese prematuramente scomparso.

Una produzione originale, ideata dal direttore artistico di Barezzi Festival Giovanni Sparano e a cura di Diego Sorba, in cui canzoni, immagini, poesia e testimonianze si fondono in un abbraccio di vera riconoscenza nei confronti di un grande musicista e della terra che lo ha generato.

Un percorso profondamente emotivo fatto di ricordi, racconti e parole, durante il quale tanti artisti si susseguiranno sul palco, mettendo la propria arte e la propria sensibilità a disposizione per ricordare Hansard alcuni dei brani più amati del suo ampio repertorio.

Un appuntamento speciale e commovente che vuole essere un omaggio all’Artista e all’Uomo che ha incarnato un vero e proprio modo di vivere la musica. Ad anticiparlo, alle 15, la proiezione gratuita (con ingresso prioritario ai possessori di biglietto per lo spettacolo) nella sala concerti della Casa della Musica di “Once”, il film che lo vede co-protagonista oltre che autore delle musiche e di “Falling Slowly,” brano vincitore del Premio Oscar come Migliore Canzone Originale.

I biglietti per la serata, che costano dai 30 ai 40 € + d.p., sono già disponibili su ‘Postoriservato.it‘.