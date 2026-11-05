Christine and the Queens pubblica il nuovo brano “Rendez-vous in your arms” / “Rendez-vous avec toi”, disponibile sia in inglese che in francese.

Christine and the Queens ha pubblicato due versioni di una nuova canzone, una in inglese (“Rendez-vous in your arms”) e una in francese (“Rendez-vous avec toi”). Il brano è il primo singolo tratto da un nuovo album, ancora da annunciare, in uscita la prossima primavera.

“Ho un rendez-vous con te, stasera. Ne sono ossessionata fin da stamattina. Con la devozione di chi aspetta solo te, e il senso che dai alla vita stessa con la tua semplice presenza. Arriverò accompagnata dalla musica — il nuovo viaggio interstellare di Christine and the Queens, l’ho fatto per te. Nel segreto delle frequenze, nei musicisti geniali, nel jazz newyorkese, nel groove di Moroder, ho continuato a pensare ossessivamente a questa festa, a questa grande serata ritrovata, e mi sono tuffata nel mio sogno. Nomi, etichette, non hanno mai definito ciò che condividiamo insieme. L’elettricità rimane eternamente misteriosa. Sogneremo insieme il fiore blu, di questo segnale che continua a rimbalzare da un altro pianeta che ancora non conosciamo nemmeno; sogneremo la pace, una pace con una storia comune, molto più grande di quella che ci hanno insegnato.”