Nate Amos, cantante, autore, produttore e chitarrista dei This Is Lorelei è anche metà del duo di Chicago Water From Your Eyes, noto per il suo approccio sperimentale e per le produzioni art rock. I This Is Lorelei sono nati come suo progetto personale di bedroom pop e nel disco “The Singer In My Band” Nate abbraccia la sua miscela unica di indie-rock e alt-country con un risultato decisamente positivo.

Nate ha registrato una breve session per KCRW di Vancouver, che in questi giorni è apparsa su YouTube:

Setlist:



I Will Eat My Heart In The Morning Light

Billy Came Back

Watching Heaven Fall

The Singer In My Band

The Kid With The Crown