I Morphine hanno condiviso “Spaceman Charm”, brano inedito registrato con il compianto Mark Sandman nel 1998. Si tratta dell’unico brano del prossimo album postumo della band, “Cocoon” (atteso il 4 dicembre), ancora completamente inedito.

Il brano era stato registrato durante le sessioni dei Morphine del 1998 con i produttori Paul Q. Kolderie e Sean Slade, e vede Sandman alla voce e al basso insieme al batterista Jay Hilt. A distanza di quasi tre decenni, Dana Colley è tornato sulla registrazione per aggiungere nuove parti di sassofono.

“Cocoon” attinge alle registrazioni realizzate dai Morphine nel 1998. Il materiale era stato accantonato quando Sandman si era orientato verso una visione diversa del suono per “The Night”, il loro ultimo album del 2000, lasciando queste registrazioni praticamente intatte per oltre 25 anni.