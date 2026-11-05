Nonostante il nome Star’s Revenge possa suonare nuovo a molti, i volti che compongono il supergruppo newyorkese sono decisamente famosi.
La band è guidata dal duo di autrici formato da Olive Faber (chitarra e voce dei Sunflower Bean) ed Emily Green (chitarra solista dei Geese), affiancate da Christian Billard alla batteria (dei pionieri noise-rock Turnip King) e Jonny Ceballos al basso (già al lavoro con The Paranoyds).
A quattro anni dall’esordio del 2022, la formazione ha annunciato il nuovo album in studio “Star’s Revenge II” (pre-order), in uscita il 27 novembre, anticipandolo con il singolo “Don’t Worry Dynamite”:
Il brano incarna alla perfezione l’identità del gruppo: un power pop frenetico e viscerale che incrocia l’attitudine twee dei Talulah Gosh con l’impatto garage-pop dei The Replacements.
Registrato interamente dal vivo su nastro nello studio casalingo di Billard a Long Island, il disco esplora con empatia e nostalgia temi legati all’amore, all’amicizia e alle piccole storie quotidiane, affidandosi alle vocali di Faber e a riff di chitarra immediati.
“Star’s Revenge II” tracklist:
- Clean
- Don’t Worry Dynamite
- Teenage Daydream
- Sorry
- Fine Line
- Oh God
- USA
- Sea Shanty
- Last Cigarette
- Look At You
- Something Missing