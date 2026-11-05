Credit: Nika De Carlo

Nonostante il nome Star’s Revenge possa suonare nuovo a molti, i volti che compongono il supergruppo newyorkese sono decisamente famosi.

La band è guidata dal duo di autrici formato da Olive Faber (chitarra e voce dei Sunflower Bean) ed Emily Green (chitarra solista dei Geese), affiancate da Christian Billard alla batteria (dei pionieri noise-rock Turnip King) e Jonny Ceballos al basso (già al lavoro con The Paranoyds).

A quattro anni dall’esordio del 2022, la formazione ha annunciato il nuovo album in studio “Star’s Revenge II” (pre-order), in uscita il 27 novembre, anticipandolo con il singolo “Don’t Worry Dynamite”:

Il brano incarna alla perfezione l’identità del gruppo: un power pop frenetico e viscerale che incrocia l’attitudine twee dei Talulah Gosh con l’impatto garage-pop dei The Replacements.

Registrato interamente dal vivo su nastro nello studio casalingo di Billard a Long Island, il disco esplora con empatia e nostalgia temi legati all’amore, all’amicizia e alle piccole storie quotidiane, affidandosi alle vocali di Faber e a riff di chitarra immediati.

“Star’s Revenge II” tracklist: