Credit: Nika De Carlo

Nonostante il nome Star’s Revenge possa suonare nuovo a molti, i volti che compongono il supergruppo newyorkese sono decisamente famosi.

La band è guidata dal duo di autrici formato da Olive Faber (chitarra e voce dei Sunflower Bean) ed Emily Green (chitarra solista dei Geese), affiancate da Christian Billard alla batteria (dei pionieri noise-rock Turnip King) e Jonny Ceballos al basso (già al lavoro con The Paranoyds).

A quattro anni dall’esordio del 2022, la formazione ha annunciato il nuovo album in studio “Star’s Revenge II” (pre-order), in uscita il 27 novembre, anticipandolo con il singolo “Don’t Worry Dynamite”:

Il brano incarna alla perfezione l’identità del gruppo: un power pop frenetico e viscerale che incrocia l’attitudine twee dei Talulah Gosh con l’impatto garage-pop dei The Replacements.

Registrato interamente dal vivo su nastro nello studio casalingo di Billard a Long Island, il disco esplora con empatia e nostalgia temi legati all’amore, all’amicizia e alle piccole storie quotidiane, affidandosi alle vocali di Faber e a riff di chitarra immediati.

“Star’s Revenge II” tracklist:

  1. Clean
  2. Don’t Worry Dynamite
  3. Teenage Daydream
  4. Sorry
  5. Fine Line
  6. Oh God
  7. USA
  8. Sea Shanty
  9. Last Cigarette
  10. Look At You
  11. Something Missing