Ryan Adams ha annunciato un nuovo album, “Animal“, la cui uscita è prevista per il 12 febbraio 2027 tramite la sua etichetta PAX-AM. Il singolo “Amethyst” è il brano anticipatore.

Adams suona praticamente tutti gli strumenti: batteria, basso, chitarre, pianoforte, sintetizzatori, percussioni e armonica ed è, ovviamente, l’autore di tutti i brani dell’album. Il suo collaboratore di lunga data Daniel Clarke contribuisce con i sintetizzatori in “Jesus Christ”, “Animal” e “Jesus H”, oltre che con l’Hammond B3 in “Soon”, brano in cui è presente anche il sax di J.C. Khul.

I brani, ci dicono le note stampa, attingono ampiamente a immagini notturne, passando dalle luci dei bar alle strade bagnate, dalle auto di passaggio a riflessioni più cupe sulle relazioni, l’invecchiamento e la sopravvivenza. Nel singolo “Amethyst” Adams affronta il mondo della musica e il proprio ruolo al suo interno con un misto di umorismo, frustrazione e ribellione.

Tracklist:



Doesn’t Mean Shit

Amethyst

Remember Us

Pass Me By

Jesus Christ

Animal

Automatic Heart

Soon

Jesus H

Outsiders In