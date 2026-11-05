Credit: Chris W. Braunschweiger, Attribution, via Wikimedia Commons

Il gruppo art-rock britannico Everything Everything ha annunciato un nuovo album, “Poison Pop“, e ha pubblicato il primo singolo, l’omonimo brano “Poison Pop”. Il disco uscirà il 12 marzo 2027 per BMG.

«L’album ha come tema centrale la dipendenza, in particolare quella dalle scariche di dopamina sui social media, dalle guerre culturali e dal tribalismo», afferma Higgs, il frontman, in un comunicato stampa. «La domanda più ampia che ci poniamo è se continuare ad accettare la vita che ci viene proposta, oppure rompere l’incantesimo e liberarci da queste convinzioni. Si è parlato molto di come affrontare questi mali, e sembra che stiamo arrivando a un momento di resa dei conti».

Riguardo al brano che dà il titolo all’album, Higgs dice: «Non volevo scrivere una canzone che si limitasse a dire che usare il telefono è sbagliato. Si tratta del fatto che dà davvero una bella sensazione, ed è proprio per questo che è un problema. Guarda cosa fa a me e a te. È progettato per creare dipendenza».

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