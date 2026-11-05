KEENS affronta le complessità dell’abuso di sostanze con il nuovo singolo “All Saints”: è facile trovare soluzioni per gli altri, ma è molto più difficile trovare una via d’uscita quando ci si trova impantanati nei propri problemi.

Ci piace quel taglio pop-rock-folk della Wiradjuri che si avvicina al gusto di artisti come Sam Fender e Middle Kids. Quel muoversi in modo inclazante, con una scrittura che sa creare aspettativa e poi conquista con la forza del crescendo e di un ritornello impeccabile che arriva dritto alla testa. C’è emozione, c’è trasporto, c’è sopratutto la capacità di essere coinvolgente e convincente.

“All Saints” è scritta dal punto di vista di una persona che lotta per rimanere in una relazione con qualcuno che non è disposto a cambiare i propri comportamenti distruttivi.

Con una buona serie di pubblicazioni e un crescente sostegno da parte delle radio, KEENS sta acquisendo un notevole slancio. “All Saints” rappresenta un altro entusiasmante passo avanti per un’artista che non ha paura di mettere a nudo i propri sentimenti, e c’è ancora molto altro in arrivo.





