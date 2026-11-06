Gli Amelia & The Housewives sono un quintetto nato appena due anni fa a Brighton e guidato da Amelia Murray, giornalista esperta di finanza che nel tempo libero si diletta nel canto.

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Con risultati egregi, a giudicare dai dieci brani che compongono l’omonimo debutto pubblicato dall’indipendente INH Records: un disco che è una vera delizia per le orecchie, e che di dolcezza ne ha da vendere.

La band propone infatti un indie rock leggero e sbarazzino, in cui le sonorità dei girl group degli anni ‘60 si fondono con l’energia punk/power pop del decennio successivo. Le canzoni sono un concentrato di melodie ultra-pop, arricchite da raffinati intrecci e armonie vocali e da chitarre elettriche che sferragliano rumorosamente, oscillando tra le distorsioni più graffianti e quel timbro brillante e squillante che è alla base del miglior jangle pop.

Le atmosfere restano sempre colorate e felici, ma mai fastidiose: nella voce tenerissima di Amelia Murray si avvertono infatti lievi sfumature malinconiche, che screziano la luce senza mai oscurarla. Nel complesso, il cielo sopra gli Amelia & The Housewives non è mai nuvoloso.

Si sente che la band è nata e cresciuta in una località di mare: questo è un album da gustarsi in una spiaggia desolata, durante una fresca giornata di sole. Aspettatevi tanta classe pop, la naturalezza “squattrinata” tipica del DIY e ritornelli talmente zuccherosi da far passare per dei tristoni spompati persino i Katrina And The Waves di “Walking On Sunshine”.