È un album d’esordio all’insegna del doom metal vecchia scuola quello degli Avrak, band norvegese nata tre anni fa dall’unione dei chitarristi Anders Hegna, qui anche cantante, e Ted Skjellum, alias Nocturno Culto. C’è da chiedersi quanta attenzione avrebbe raccolto il progetto senza il coinvolgimento di quest’ultimo, noto al pubblico per il suo lavoro con i Darkthrone. Ma se sei una leggenda della musica estrema puoi permetterti anche piccoli passatempi come questo, senza troppe pretese.

Dan A. Nachtnebel (flickr profile), CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Un side project di questo tipo ha del resto una sua ragion d’essere, visto che da ormai un po’ di tempo i Darkthrone non suonano più ispirati come una volta. Gli Avrak sembrano rappresentare una piccola valvola di sfogo per Skjellum che, senza allontanarsi troppo dalle ultime sonorità della sua band principale, si concede il piacere di esplorare con dovizia di particolari la sua grande passione per il doom metal più composito ed elegante, caratterizzato com’è da begli arrangiamenti e non poche finezze tecniche.

A fare la differenza, in ogni caso, sono i musicisti: gli Avrak sono ottimi interpreti, e la qualità principale del disco sta proprio nelle loro prestazioni, che riescono a dare polpa a brani ben strutturati ma con non molta sostanza. Lo schema è quello del doom classico, con i tradizionali ritmi lenti e i soliti riffoni sabbathiani.

Non mancano, però, piccole sorprese: l’impiego dei synth, il grande spazio riservato alle melodie e qualche vecchia reminiscenza black metal. Prevalgono le atmosfere epiche e oscure (ma non oscurissime) in un album buono ma non troppo incisivo, quasi orecchiabile se confrontato con le produzioni – vecchie o nuove che siano – dei Darkthrone. Brani come “Cloaks Of Power” e “The Lonely Shadow”, tanto per fare un paio di esempi, rappresentano al meglio il sound pesante ma dinamico prodotto dai debuttanti Avrak.