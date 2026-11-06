I Shout Out Louds, pilastri dell’indie rock svedese, tornano oggi con il loro primo singolo dopo cinque anni, “Closer”, pubblicato da Arketyp, un primo assaggio dal settimo album del gruppo in uscita nel 2027.

“‘Closer’ è una canzone che parla di un cuore spezzato a un livello tale da farti desiderare di fuggire dalla vita reale… sia geograficamente che spiritualmente“, osserva il cantante e chitarrista Adam Olenius.

Il singolo preannuncia l’album in uscita che, a quanto ci dicono le note stampa, per atmosfera e portata sarà più emotivo, disperato, spirituale, lacerato e di maggiore respiro rispetto al passato.

Certo che come primo assaggio questa “Closer” fa davvero venire l’acquolina in bocca: una pop-song emozionante ed esaltante, di quellle che già dalle prime note sai che andranno ad emozionarti e atoccarti nel vivo, con questo incastro di chitarra e synth che ci porta in alto, con irresistibili profumi di pop epico e questo cantato che ci prende per mano, come se ci invitasse a respirare questa magica aria esaltante. Poi ecco che la canzone si apre, il ritmo parte e tutto si apre in modo celestiale e irresistibile.

L’ultimo album della band svedese, che possiamo davvero definire dei veterani visto che si sono formati nel 2003, era “House”, uscito nel 2022.



