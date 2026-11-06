Credit: Caitlin Ison, Public domain, via Wikimedia Commons

I Cage The Elephant hanno annunciato tutti i dettagli del loro nuovo album “Dying In Reverse“, atteso il 5 febbraio, e hanno condiviso “Make It Easy”, nuovo singolo che segue la title track e “Beaches In Tennessee”.

«Questo disco si è rivelato davvero speciale per noi. Senza dubbio, una delle esperienze più gratificanti dal punto di vista creativo che abbiamo mai vissuto come gruppo. Dopo tutti questi anni in cui siamo rimasti così uniti, sembra davvero che questo album sia riuscito a avvicinarci ancora di più», ha dichiarato il frontman Matthew Shultz.

“In un certo senso, è un addio al passato, la chiusura di un’era, con una prospettiva rinnovata radicata nel presente, mentre ci incamminiamo verso il futuro con speranza e gratitudine. Rappresenta una sorta di rinascita. Contiene tutte queste piccole e interessanti finestre sui ricordi e sulle esperienze che hanno plasmato chi siamo come individui, ma anche, in definitiva, come band. Lo adoro davvero tantissimo. Non vediamo l’ora di condividerlo con il mondo”.



Tracklist:

