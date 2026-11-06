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A sorpresa e fuori Il Teatro degli Orrori torna con il nuovo singolo “Che fare?”, accompagnato da un videoclip firmato dalla regista Francesca Mazzoleni (su soggetto condiviso con Giulio Ragno Favero).

La pubblicazione del brano — attualmente fruibile in esclusiva su YouTube per esaltarne l’intrinseco legame con l’immaginario visivo — fa da apripista alle celebrazioni per il ventennale dello storico disco d’esordio “Dell’Impero delle Tenebre”, che culmineranno venerdì 23 aprile 2027 in un unico concerto-evento all’Alcatraz di Milano.

Ascolta “Che Fare?”:

Caratterizzato da un intreccio inedito di pianoforte, archi ed elettronica, il pezzo si avvale del contributo dello storico collaboratore Kole Laca ed è stato descritto da Pierpaolo Capovilla come una riflessione dal titolo leniniano sospesa tra inquietudine, tensione e declino contemporaneo. Dopo i consensi e i numerosi sold out del “Mai Dire Mai Tour 2025”, la formazione originaria composta da Capovilla, Gionata Mirai, Giulio Ragno Favero e Francesco Valente si riaffaccia così sulla scena per riaffermare l’impatto di un repertorio che ha segnato una stagione fondamentale del rock alternativo italiano.

I biglietti per lo show di Milano sono già disponibili sui circuiti TicketOne e DICE.fm.