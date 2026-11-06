Molto probabilmente sarà capitato anche a voi lettori, appassionati musicofili, di innamorarvi al primo ascolto di un disco, e di conseguenza di sentirvi vicini a quell’artista o quel gruppo, capace di scuotervi, di farvi vibrare, finanche di rappresentarvi.

Magari si è trattato in alcuni casi di una cotta estiva, di un sentimento tanto forte quanto fulmineo che poi, come sovente capita nelle infatuazioni “reali”, è destinato a sfiorire presto, lasciando comunque, nella migliore delle ipotesi, dei dolci ricordi, magari velati da quella patina di nostalgia che ci fa imprimere negli occhi quell’idea originaria di bellezza.

Tornando alla musica, quando a me è successo – e ascoltando vagonate di dischi ogni anno non sono casi infrequenti – quasi mai poi questi dischi sono rimasti “per sempre”, e non necessariamente quegli artisti in questione sono poi saliti agli onori entrando nel novero dei miei preferiti.

Poco più di vent’anni fa presi una piccola sbornia amorosa per i Magic Numbers, un gruppo generalmente definito indie-rock, che con l’album d’esordio omonimo riuscirono a ottenere un grande successo, non solo legato al plauso unanime della critica specializzata, ma anche andando a toccare gli animi di un nutrito numero di persone, tanto da raggiungere la settima posizione nella classifica inglese.

Un risultato apparentemente sorprendente, considerando che i quattro componenti della band (con la particolarità di formare due coppie di fratelli e sorelle) non inseguivano certo le mode del momento, non sembravano avere nulla in grado di accendere il cosiddetto hype, né tanto meno avevano il physique du rôle, per quel che può contare (a me importava zero, se proprio avessi voluto rifarmi gli occhi con gruppi coevi del periodo mi guardavo le Pipettes o le Warpaint).

Eppure, riuscirono a sfondare e a far parlare di sé sin dalla pubblicazione del loro primo singolo, l’irresistibile “Forever Lost”, corredato anche da un simpatico videoclip animato, in epoca in cui ancora averne uno in rotazione continua nelle emittenti musicali poteva avere un senso.

L’album “The Magic Numbers” era un compendio del pop più nobile e cristallino, ammantato da reminiscenze folk e con qualche rimando al country: melodie vincenti, suoni puliti e gentili, una voce armoniosa, controcanti efficaci, un’ispirazione tangibile che permeava ogni traccia, per un debutto destinato a diventare quasi inesorabilmente pietra di paragone ingombrante per la futura produzione del gruppo.

Eravamo nel 2005, quel disco, come si può capire dalla mia premessa, l’ho consumato di ascolti.

Mi veniva facile considerare Romeo Stodard uno dei talenti più fulgidi della sua generazione, la cui voce e capacità interpretativa si sposava a meraviglia con quella della sorella bassista Michele e della tastierista Angela Gannon, che invece era sorella del batterista Sean.

Fu proprio Sean a conoscere Romeo quando questi si trasferì con la famiglia a Londra dopo aver vissuto a lungo negli Stati Uniti ed essere nato a Trinidad & Tobago. Fraternizzarono subito, grazie anche a passioni musicali comuni, ed entrambi coinvolsero le rispettive sorelle in un progetto artistico, cosicché il neonato combo era sembrato da subito un’anomalia vincente, quasi delle mosche bianche, una “famiglia rock” nel pieno degli anni zero che sembrava provenire dalle comuni degli anni ’70, anche per un certo look.

Da fan acquisito, inutile dire quanto fossi interessato ad avere tra le mani un nuovo lavoro dei Magic Numbers, e rimasi spiazzato un po’, lo ammetto, quando annunciarono la pubblicazione di “Those the Brokes”, a distanza di poco più di un anno da quel felice debutto.

È vero anche che i gruppi nuovi magari si ritrovano con tanto materiale inedito, perché arrivano solitamente al primo disco con un bagaglio di brani propri cui attingere piuttosto ampio, ma già si iniziava a leggere sulla stampa che fosse sospetto uscire così presto con un nuovo lavoro, quasi a sottintendere che volessero battere il ferro finchè era caldo (il che francamente non sarebbe nemmeno un male di per sé in termini assoluti).

D’altronde come detto la penna di Romeo Stodard sembrava molto ispirata e quindi, mettiamoci all’ascolto dell’intero album, dopo aver già assaggiato (e apprezzato) il singolo che lo anticipava, pubblicato due settimane prima e puntualmente promosso dalle tv di genere. “Take a Chance” aveva assolto bene il compito di tenere alta l’attenzione sulle mosse del gruppo, non spostando più di tanto la lancetta stilistica ma nemmeno abbassando il livello compositivo, giacché si tratta di una canzone comunque fresca, energica a tratti, molto melodica e con il gioco dei “coretti” che funziona perfettamente.

Un inizio promettente cui però non darà seguito, almeno a detta di una buona fetta di critici, il resto della scaletta, con il risultato di bollare frettolosamente questo secondo capitolo dei Nostri, nella sua accezione positiva come “la seconda parte” dell’ottimo debutto, in un’ottica negativa invece come una sua poco riuscita scopiazzatura.

Come spesso avviene, ritengo che la verità si trovi nel mezzo. Attenendomi alla mia esperienza personale, e dandone una lettura distaccata – anche se all’epoca ancora non scrivevo di musica, cercavo di approcciarmi ad essa in una maniera il più possibile oggettiva – penso che l’album soffra il fatto di non avere brani incisivi come nel disco precedente.

Ci sono momenti più riflessivi, c’è spazio per qualche escursione nella country music (amore dichiarato del leader), manca forse quella dose di zucchero – che magari ad alcuni poteva risultare indigesta ma di fatto costituiva un ingrediente importante per la loro originale cifra stilistica –, e forse ci sono troppi pezzi lunghi (se pensiamo che più della metà superano abbondantemente i cinque minuti, due brani addirittura sfiorando i sette) ma a conti fatti “Those the Brokes” mostra ancora un gruppo in piena salute.

Sono d’accordo che l’auspicata crescita esponenziale del gruppo non ci sia stata, ma non si è verificato in fondo neanche nessun passo indietro. E non è vero affermare che sia rimasto tutto uguale a prima, al di là del fatto che si perde ormai il conto delle band che continuano a replicare se stesse album dopo album.

I brani che fanno da ponte col recente passato sono presenti – penso all’iniziale e programmatica “This Is a Song”, la soave “Undecided”, la briosa “Runnin’ Out”, senza sorvolare sulla già citata “Take a Chance” – ma in altri momenti dell’opera è possibile eccome riscontrare un’evoluzione nella loro proposta artistica.

Penso in particolare alla beatlesiana “Carl’s Song”, alla romantica “Boy”, un affresco agro-dolce che sembra uscita da un musical anni ’60, o a una “Goodnight” che chiude il tutto riscaldandoci con la sua atmosfera fiabesca.

C’è poi la canzone in grado di far saltare il banco, quella che arriva inaspettatamente e ti squarcia l’anima: “Take Me or Leave Me”, interpretata da Michele Stodart, è una struggente ballata contornata in un arrangiamento d’archi che ne mette in luce il carattere maestoso e solenne. Il violoncello commuove, la voce tocca vette di intensità che difficilmente erano preventivabili: insomma, credo che per comporre un brano così Michele Stodart debba avere per forza una spiccata sensibilità e un grande cuore!

Quindi, no, venendo a un consuntivo finale del pezzo, non mi sento di definire, come fecero in molti all’epoca, deludente questa seconda prova discografica dei Magic Numbers.

Forse le attese su di loro, almeno nel panorama indipendente, si erano fatte troppe grandi (il fenomeno delle next big thing che spesso miete più vittime che altro…), e pur non accorgendosene del tutto, si era già in un periodo in cui la musica viaggiava veloce e c’era subito bisogno, o la voglia, di proporre gruppi nuovi, di esaltarsi per qualcosa di diverso ogni volta.

In fondo internet si stava sviluppando nella direzione che ormai conosciamo bene, le connessioni erano in effetti sempre più a portata di mano e la musica, anche quella più lontana ora diventava di colpo “nostra”, c’era un bacino di potenziali ascolti che sembrava – e lo è sempre di più – infinito.

Sia quel che sia, i Magic Numbers non seppero più replicare i fasti del primo album e, a conti fatti, nemmeno i risultati di “Those the Brokes” che, numeri alla mano, si difese benissimo, e non solo in ambito prettamente indie, visto che si issò fino all’undicesimo posto nelle charts britanniche.

Se tra i primi due dischi ci fu in fondo poco scarto stilistico, e pure temporale, bisognerà attendere invece il 2010 per ascoltare un nuovo lavoro delle coppie Stodart e Gannon, e in quel caso sì che “Runaway” andò a perlustrare nuove strade, adagiandosi però su un rock edulcorato che, di fatto, anziché elevarne il tasso di intensità ha finito per annacquarlo. Da allora, considerando anche i successivi ultimi due album in catalogo, via via fu smarrita una certa continuità a livello qualitativo.

A maggior ragione, pertanto, dopo essermi riascoltato questo secondo capitolo dell’avventura dei Magic Numbers una volta di più, in previsione di farne una retrospettiva per la nostra rubrica dei compleanni, credo si possa senza esitazione riabilitarlo, perché le emozioni che mi ha suscitato sono giunte nuovamente nella loro forma più pura e genuina. Alla musica in fondo chiedo questo.

Data di pubblicazione: 6 novembre 2006

Registrato: presso “Allaire Studios” di New York City (USA) nella primavera del 2006

Tracce: 13

Lunghezza: 64:28

Etichetta: Heavenly (UK), EMI (USA)

Produttore: Richard Wilkinson

Tracklist:

1. This Is a Song

2. You Never Had It

3. Take a Chance

4. Carl’s Song

5. Boy

6. Undecided

7. Slow Down (The Way It Goes)

8. Most of the Time

9. Take Me or Leave Me

10. Let Somebody In

11. Runnin’ Out

12. All I See

13. Goodnight