I Sadurn di G DeGroot, Cox, Ahnert e Swain o più familiarmente Genevieve, Jon, Tabitha e Amelia confermano le buone impressioni suscitate dall’EP “Gleam” (era il 2019) e dall’esordio “Radiator” uscito nel 2022 con un secondo album sofferto e intimista, che rappresenta per loro un punto di svolta musicale, emotivo, personale.

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Nata nel 2015 come avventura solista di Genevieve DeGroot, la band di Philadelphia è poi diventata un progetto corale e condiviso con l’ingresso di Jon Cox e subito dopo di Amelia Swain alla batteria, Tabitha Ahnert al basso. Formazione stabile e perfetta per dar corpo e vita alle canzoni intime, taglienti, scritte da DeGroot nonostante i persistenti problemi alla voce ora superati.

Il senso di calore e familiarità che già permeava “Radiator” caratterizza anche “The Underworld” in nove brani genuini che nella loro solo apparente semplicità riescono a emozionare e coinvolgere. Arrangiamenti che mettono in risalto melodie e ritornelli fin dalle prime note di “the weight”, la nostalgica “after we went under the bridge”, “never tell me” e “can’t stop” che ricordano i Big Thief.

“The Underworld” è un viaggio nel sottobosco dei sentimenti ed è tutto perfettamente spontaneo, il folk / americana di “mess”, “the map” genuina e lo – fi, le melodie di “why does my heart” e di “whole thing”. Non hanno paura di rischiare i Sadurn raggiungendo proprio con i sei minuti di “the weight” e gli otto della splendida “only angels” la piena maturità artistica.