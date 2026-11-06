Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna i migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

KINGS OF LEON – “O My Beloved”

[Love Tap Records]

pop-folk

I Kings of Leon tornano con il loro decimo album. Per questa uscita, la band familiare vincitrice di quattro Grammy attinge alla propria storia e si basa sulla propria leggendaria eredità per realizzare il loro lavoro più personale fino ad oggi. Il frontman Caleb Followill descrive questo album – il loro primo album in studio autoprodotto – come «emozionante» e una «lettera d’amore alla famiglia» che esplora i temi della «gratitudine e dell’apprezzamento».

STEVEN WILSON – “Requiem For A Village”

[Fiction]

prog-rock

Un viaggio suggestivo e cinematografico in un villaggio che esiste al di là del tempo e dello spazio, “Requiem For A Village” è l’opera più intima e fantasiosa che Steven Wilson abbia mai realizzato. Fondendo dark folk, rock ed elettronica, l’album si snoda come un “film per le orecchie” della durata di 54 minuti, popolato da strani archetipi e da un folklore inquietante.

CULT OF LUNA – “In the Shadow of Your Shadow”

[Red Crk Recordings]

metal

Non c’è limite alla visione creativa dei Cult of Luna. Ispirati da artisti provenienti dall’hardcore, dallo sludge metal, dal folk, dall’art-rock e da altri generi, questi luminari svedesi sono venerati come una delle band più pesanti e irrequiete della musica alternativa. “In the Shadow of Your Shadow” rappresenta un altro audace balzo nell’oscurità: forse la pubblicazione più cupa a portare il loro nome, eppure ricca di idee che dimostrano come, a 25 anni dal loro debutto, siano ancora senza pari. Questo nuovo decimo album in studio è un monolite di 71 minuti: un netto rifiuto delle mode, delle convenzioni e dell’adulazione del proprio pubblico. Dal punto di vista dei testi, canalizza recenti esperienze di perdita in una serie di brani cupi.

DO NOTHING – “Friend World”

[Submarine Cat Records]

alternative

A tre anni dall’uscita del loro album di debutto, i Do Nothing tornano con il loro attesissimo secondo album. Il quartetto di Nottingham, composto da Chris Bailey, Kasper Sandstrøm, Charlie Howarth e Andrew Harrison, si presenta più audace, sicuro di sé ed energico che mai. A prima vista, l’album trabocca di chitarre incisive, ritmi contagiosi e del caratteristico lirismo tagliente come un rasoio del frontman Bailey, ma immergendosi più a fondo in brani come “These People Want Blood” e nel brano di spicco “Loner”, si scopre una visione alternativa dell’album, che rappresenta un lato più morbido e riflessivo della scrittura della band.

ED PROSEK – “Redwood Cathedral”

[Nettwerk]

pop-folk

“Redwood Cathedral” testimonia il cambio di vita di Ed Prosek, dalla genitorialità che spinge a pensare al futuro, fino alle riflessioni sul passato. I suoi paesaggi sonori delicati, la cadenza pacata e i testi sinceri nascono direttamente dal dialogo interiore del cantautore nato in California e residente nella Foresta Nera. Mostrandosi nella sua veste più vulnerabile, l’artista offre un’opera vivida e vitale, caratterizzata da un’onestà schietta, un’intimità coraggiosa e un cuore aperto. “Ho scritto questa canzoni come espressioni di me stesso. Ero alla vigilia della paternità, ma negli anni precedenti avevo vissuto un dolore profondo. Quelle esperienze dolorose mi hanno aiutato a trovare un senso in ciò che faccio. Avrei comunque creato questa musica, a prescindere dal fatto che qualcuno l’ascoltasse; questi brani in particolare racchiudono pensieri profondi e istantanee della mia vita, mentre mi preparavo a diventare padre. L’intensità di quel momento si riflette sull’intensità con cui ho affrontato la realizzazione di questo album” afferma.

DJANGO DJANGO – “Doveland”

[Clouds Hill]

alternative

Il titolo del sesto album in studio dei Django Django prende spunto da una leggenda metropolitana diffusa online: una città del Midwest che si dice sia scomparsa, che non compare su nessuna mappa, eppure alcuni sostengono di averci vissuto in passato, mostrando persino dei souvenir come prova. L’idea di andare alla ricerca di un luogo impossibile è diventata il punto di partenza per il loro disco più personale e mirato fino ad oggi. Allontanandosi dallo spirito eclettico che caratterizzava i loro lavori precedenti, la band si è ritirata nella campagna tedesca con il produttore Nick McCarthy (Franz Ferdinand) e la compositrice e produttrice Polly Ester. Il risultato sono 12 brani che affondano le radici sia nell’immaginazione che nell’esperienza vissuta. Silenziosamente plasmati dalla perdita, dal dolore e dalla natura effimera dell’essere umano.

ROYAL BLOOD – “Dead Company”

[Warner]

alternative

I Royal Blood tornano con il loro quinto album in studio. L’album apre un nuovo capitolo per una delle band più rappresentative del rock britannico contemporaneo, dopo l’ultimo album del 2023 e un periodo lontano dai riflettori. Autoprodotto, o come lo definisce la band, “anti-prodotto“, Mike Kerr e Ben Thatcher sono entrati in studio nel 2025 senza scadenze né distrazioni. Il risultato è grezzo, diretto e ridotto all’essenziale, con tutta la forza e l’immediatezza dei Royal Blood a tutto gas.

AME – “Love Is The Dance”

[Innervisions]

elettronica

Il duo tedesco di musica elettronica me pubblica il nuovo album, “Love Is The Dance”, che segna due decenni di carriera. L’LP, composto da 13 tracce, riflette sui suoni che hanno influenzato la carriera del duo negli ultimi vent’anni, traendo ispirazione da istituzioni di Detroit come Underground Resistance e Compass Point Studios. Il progetto vanta collaborazioni di rilievo con artisti quali RY X, Trikk, Henrik Schwarz, Busiswa, Meredi, Curses, Rhye e Karyyn. I brani spaziano dal pop elettronico incentrato sulla voce a pezzi orientati alla scena club, costruiti attorno a linee di basso ondulate, accordi di pianoforte e arrangiamenti di sintetizzatore. I contributi dei collaboratori internazionali introducono strumentazione acustica, trame ispirate al campo e elementi linguistici regionali nella consolidata struttura club del duo.

BAD BRAINS – “Are You Ready: The First Studio Recording (Inner Ear – March 1979)”

[Trust Records]

punk-rock

Con una durata inferiore ai 15 minuti, “Are You Ready: The First Studio Recording” (Inner Ear – marzo 1979) è il biglietto da visita grezzo e travolgente che ha annunciato l’arrivo della band sulla scena — prima dell’uscita del fondamentale 7“ “Pay to Cum”, ben tre anni prima dell’uscita del leggendario LP dei Bad Brains nel 1982 e quasi 20 anni prima che alcune delle registrazioni della fine del 1979 venissero pubblicate nella fondamentale compilation della band, Black Dots (1996). Si tratta della prima pubblicazione in assoluto dell’incendiaria sessione dei Bad Brains del marzo 1979 agli Inner Ear Studios di Arlington, in Virginia, e include la prima registrazione in studio di “Pay to Cum”. L’album è stato mixato per la pubblicazione da Ian MacKaye agli Inner Ear (2026), masterizzato da Pete Lyman agli Infrasonic e prodotto in collaborazione con i Bad Brains.

DAINE – “In Endless Awe and Agony”

[Pack]

pop

A 23 anni, daine ha trascorso gli ultimi anni passando da una scena all’altra a una velocità tale che Internet non è riuscito a definirle tutte: digicore, revival emo, hyperpop, nostalgia bloghouse. Ma il suo album di debutto, sembra meno un’ennesima svolta e più un consolidamento — il punto in cui tutti quei frammenti si fondono in qualcosa di stranamente unico. L’artista filippino-australiana si è fatta notare per la prima volta grazie al sostegno di Charli XCX durante il suo periodo alla Warner, realizzando musica che suonava al tempo stesso esplosiva e intima, ma la portata del suo successo è cambiata notevolmente da “i want the light to swallow” me whole del 2025. Le collaborazioni con aldn e Bassvictim ampliano naturalmente quel mondo, coinvolgendo micro-scene adiacenti senza far sembrare l’album troppo elaborato. Più di ogni altra cosa, il disco suggerisce che daine abbia finalmente capito come trasformare il caos online in chiarezza emotiva.

GEORGE MICHAEL – “The Faith Tour”

[CMG]

pop

“The Faith Tour”, l’album dal vivo composto da registrazioni inedite, immortala George Michael durante la tappa del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy del suo primo tour da solista. Con esibizioni dal vivo dei successi tratti da “Faith”, tra cui “Father Figure”, “One More Try”, “I Want Your Sex” e “Careless Whisper”, insieme ai classici dei WHAM! “Everything She Wants” e “I’m Your Man”, è una capsula del tempo di un’era fondamentale per il pop. Con 109 concerti in 16 paesi, il Faith Tour ha segnato il passaggio di George Michael da star degli WHAM! a icona solista di livello mondiale, sottolineando il motivo per cui “Faith” continua a risuonare nel cuore di generazioni di artisti e fan.

ALANIS MORISSETTE – “Good Weather For Immaculate Conception”

[Epiphany Music]

pop

Nel suo primo LP natalizio in assoluto Alanis Morissette porta la sua voce e la sua visione inconfondibili in questa stagione. Accanto a classici come “Last Christmas” e “Happy Xmas (War is Over)”, l’album presenta nuove registrazioni e brani originali, oltre a una serie di collaborazioni inaspettate con artisti del calibro di Brandi Carlile, Steve Martin, Martin Short, Amethyst Kiah, Joy Oladokun e Trans Voices.

MERZBOW -“Fuego Eterno”

[Aurora Central]

noise, sperimentale

“Fuego Eterno”, il nuovo album di Merzbow (Masami Akita), riprende vari aspetti del canone sonoro del progetto, apportando al contempo una prospettiva unica e innovativa. L’album esplora un’ampia gamma di approcci sperimentali al genere noise, con composizioni che ampliano il significato della musica noise e della musique concrète nell’epoca attuale. I sintetizzatori analogici modulari arricchiscono i passaggi in stile flusso di coscienza, mentre i brani elettroacustici (come “Guitar Rain”) evocano i primi tempi del progetto, quando le registrazioni erano disponibili solo su cassetta. Un doppio LP di nuove composizioni su splendidi vinili colati a mano e realizzati artigianalmente in collaborazione con i re indiscussi della cera (Wax Mage). “Fuego Eterno” racchiude l’essenza dell’opera di Masami, proponendo al contempo un album dal suono fresco.

<a href="https://masamiakitamerzbow.bandcamp.com/album/fuego-eterno">Fuego Eterno by Merzbow</a>

REX ORANGE COUNTY – “Dream Fatigue”

[Rex Orange County]

alternative

Nell’ultimo decennio, Rex Orange County è diventato, quasi inosservato, uno degli artisti più coinvolgenti dal punto di vista emotivo della sua generazione, trasformando un lirismo vulnerabile e intimista, simile a quello di un diario, in inni di successo mondiale, totalizzando oltre 9 miliardi di ascolti in streaming e conquistando la vetta delle classifiche degli album in tutto il mondo. Nel 2026, Rex Orange County torna con il suo album più sicuro di sé fino ad oggi. Superando le sue origini DIY, l’album di 12 tracce presenta collaborazioni con Daniel Caesar, Mustafa e Brendan Yates dei Turnstile. Caratterizzato da melodie delicate e ritornelli accattivanti, “Dream Fatigue” occupa lo spazio liminale tra soul, pop e la classica narrazione dei cantautori.

QUEEN – “Queen Budapest”

[Sony]

rock

“Queen Budapest” immortala un momento cruciale per i Queen: il 40° anniversario del primo concerto rock occidentale in uno stadio oltre la Cortina di Ferro e l’ultima esibizione dal vivo filmata con Freddie Mercury. Girato il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest durante il “The Magic Tour” dei Queen, il concerto ha attirato 80.000 fan all’interno dello stadio, con altri 45.000 circa che hanno seguito l’evento dall’esterno. Alcuni hanno viaggiato da luoghi lontani come la Russia e la Polonia per assistere a questo spettacolo storico. Meticolosamente restaurato dal filmato originale in 35 mm dalla Park Road Post Production di Sir Peter Jackson in Nuova Zelanda, “Queen Budapest” presenta anche un audio remixato di recente dalle registrazioni multitraccia originali per un’esperienza visiva e sonora più coinvolgente che mai. All’apice della loro potenza dal vivo, i Queen eseguono con grande energia classici come “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “A Kind Of Magic”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Under Pressure”, “Who Wants To Live Forever”, “Hammer To Fall” e “Bohemian Rhapsody”.

AA.VV – “Heart Of Gold: The Songs Of Neil Young (Volume 2: Out Of The Blue)”

[City Slang]

indie-rock, folk

Questa pubblicazione fa seguito al Vol. 1 del 2025 e vede la partecipazione di oltre venti artisti che rendono omaggio alla musica di Neil Young; i proventi degli album saranno devoluti a The Bridge School, l’organizzazione no profit fondata da Neil e Pegi Young a sostegno delle persone affette da gravi disabilità fisiche e del linguaggio. Tutti gli artisti partecipanti hanno donato le proprie registrazioni a sostegno della missione dell’organizzazione. Con contributi di Modest Mouse featuring Califone, My Morning Jacket, Lucinda Williams, Ann Wilson, Peter Frampton, LP, MJ Lendermann, Ben Gibbard, Cold War Kids, Kurt Vile and The Violators, Los Lobos e molti altri, questi affascinanti volumi fondono magnificamente classici intramontabili con interpretazioni innovative che rendono omaggio alla duratura eredità di Neil Young.

KEITH JARRETT – “Roma: Live!”

[ECM]

jazz, classica



“Roma” è la quinta e ultima registrazione dal vivo dell’acclamata ultima tournée solista europea di Keith Jarrett, registrata presso la Sala Santa Cecilia di Roma il 12 luglio 2016. Chiude questo capitolo con una musica che si distingue anche all’interno di questa straordinaria serie. Lo svolgimento di questa serata, familiare eppure a sé stante, si è articolato secondo una logica interna propria: la tela viene svuotata, ricca di cromatismi, prima che il tocco familiare e il lirismo lascino spazio a un contrappunto inaspettato, a momenti di lirismo cristallino e a passaggi di insistenza ritmica, formando un’unica grande struttura architettonica. Se i concerti di Budapest, Bordeaux, Monaco e Vienna hanno rivelato ciascuno un paesaggio musicale distinto, “Roma” ne offre un altro, inconfondibilmente proprio.

BOB DYLAN – “The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings”

[CMG]

rock-folk

Questo cofanetto da 39 dischi raccoglie tutti i concerti registrati professionalmente durante la seconda parte del leggendario tour Rolling Thunder Revue del 1976, tutti tratti dalle fonti originali su nastro. Il cofanetto include 381 brani, 371 dei quali inediti, oltre a un libretto con note di copertina di Mikal Gilmore e fotografie rare. Durante la seconda parte del leggendario tour Rolling Thunder Revue, Dylan ha accolto nella sua troupe vecchi amici e collaboratori. Dylan si è riunito con Joan Baez per eseguire una serie commovente di duetti in molte date, tra cui le interpretazioni di “Blowin’ in the Wind” e “Railroad Boy”. La band di Dylan comprendeva il bassista Rob Stoner, la violinista Scarlet Rivera, il batterista Howie Wyeth (che avevano tutti collaborato all’album “Desire”,” in cima alle classifiche), i chitarristi Mick Ronson (degli Spiders from Mars di David Bowie), Steven Soles, David Mansfield e T Bone Burnett.

DAYKODA – “Blue Devil”

[Beat Machine Records]

new Jazz

Tra le voci più interessanti della nuova scena europea al crocevia tra elettronica, avant-garde jazz e beat music, Daykoda torna con un lavoro che segna una nuova fase del suo percorso artistico. Un disco che supera la semplice contaminazione tra generi per esplorare un linguaggio in continua trasformazione, dove strumenti acustici ed elettronici si incontrano, si scontrano e si ridefiniscono reciprocamente.



SKEPTA – “The Fork and Knife”

[Epic]

hip-hop

Skepta torna con il suo attesissimo nuovo album. Radicato nei suoni, nell’energia e nella cultura della Gran Bretagna contemporanea, pur guardando oltre i suoi confini, l’album si muove liberamente tra grime, garage, house, jungle e musica elettronica. Plasmato da decenni trascorsi immerso nei sound system, nei club e negli spazi rave, l’album è incentrato su Skepta come rapper, autore e produttore, riflettendo la sua posizione al centro del rap e il suo istinto di continuare a spingere il suono verso il futuro. Il tema dell’identità ne costituisce il cuore, mentre Skepta esplora cosa significhi essere britannico e figlio di immigrati nigeriani. L’universo visivo attinge all’immaginario nigeriano-britannico degli anni ’80, alla cultura calcistica e al realismo documentaristico, collegando la generazione Windrush alla Londra moderna.

BRYAN ADAMS – “How’s It Goin'”

[Bad Records]

pop-rock

Adams esplora nuovi territori musicali, attingendo al country, al folk e al rock per raccontare storie ispirate alle persone, ai luoghi e alla storia della sua terra natale. “How’s It Goin’” potrebbe essere l’album più canadese mai scritto! Ispirato dai paesaggi, dai personaggi, dalle storie e dall’attualità che fanno tutti parte della storia in continua evoluzione del Canada, “How’s It Goin’” vede Adams esplorare un panorama musicale tutto suo e diverso dal solito. Accanto all’inconfondibile stile compositivo e alla voce che sono sempre stati al centro della sua musica, l’album introduce elementi di country e folk, conferendo al disco un carattere caldo e radicato nelle tradizioni. Tra i brani figurano “Diesel and Dirt”, “How’s It Goin’”, “Iron Ribbon” e “The Battle of Lundy’s Lane”. «L’idea era semplicemente quella di realizzare un disco sul Canada», spiega Adams. «Tutto è partito dalla scrittura della canzone per il documentario “Canada’s Wild Eastern Edge” e, dopo aver fatto tante ricerche, mi sono sentito ispirato a scrivere altre canzoni sul Canada. Anche dal punto di vista musicale mi ha portato in un territorio un po’ diverso, il che ha reso l’intero progetto davvero entusiasmante».

WILLI CARLISLE – “The Universal Bubba”

[Signature Sounds]

folk

Cantautore folk di grande talento, abile polistrumentista, schietto e appassionato narratore e spettacolare artista dal vivo, Willi unisce riflessioni profonde e melodie memorabili in modi bizzarri e meravigliosi, come ha sottolineato Bandcamp. «Da anni scrivo buffi ritratti dei “Universal Bubba”, cercando di cogliere il loro spirito fai-da-te: non serve alcun permesso per rendere il mondo un posto migliore, bastano gentilezza, amici e olio di gomito.»

SLACK TIMES – “Casting”

[Meritorio]

indie-pop-rock

Gli Slack Times tornano con “Casting”, il loro disco più audace fino ad oggi. Pur rimanendo fedele al suono pop melodico e jangly della band, l’album si espande verso territori più tipicamente indie rock con richiami a Luna, Yuck e Sonic Youth, pur conservando il loro approccio intimo e sobrio. Gli Slack Times hanno costruito il proprio sound attorno a una costante reinvenzione. Formata dai collaboratori di lunga data Chris McCauley, Abby Anderson, Stuart Norman e dal nuovo membro Jonathan Ruiz, la band crea canzoni pop intime, senza fretta e silenziosamente coinvolgenti, profondamente radicate nelle tradizioni della K Records e della Flying Nun. Dopo il loro album di debutto “Carried Away” (2022) e l’EP più essenziale “Gone Things” (2024), la band è entrata in una nuova fase nel 2025 quando Ruiz si è unito al gruppo al basso, consentendo a Norman di tornare alla chitarra e conferendo al gruppo un rinnovato senso di spazio ed equilibrio. Il risultato è un disco conciso ma sorprendentemente ampio. La melodia squillante rimane al centro, mentre l’indie rock diretto, le chitarre rumorose e gli istinti pop più morbidi spingono gli Slack Times verso nuovi orizzonti. “Casting” mostra una band abbastanza sicura della propria identità da correre dei rischi senza perdere ciò che la rende unica.

YOO DOO RIGHT – “Build and Rest by the Shepherd’s Light”

[Mothland]

post-rock

Nel nuovo capitolo del loro manifesto sonoro, gli Yoo Doo Right (Montréal) si cimentano in una profonda esplorazione sonora, con motivi ripetuti in loop mirati e dinamiche pareti sonore, riaccendendo il loro legame incrollabile con la musica sperimentale. A loro volta, i brani di “Build and Rest by the Shepherd’s Light” spaziano da fragorosi assoli amplificati in chiave post-rock e krautrock, fino a pezzi altamente raffinati e ricchi di effetti, affini all’ambient, al noise e al drone. Allontanandosi dai confini pragmatici, questa opera opta per un approccio piuttosto simbolico alla creazione, con i diversi brani liberi di dispiegarsi in una miriade di modi durante l’ascolto.

KATIE GREGSON MACLEOD – “Albatross”

[Last Recordings on Earth]

alternative

Katie Gregson-MacLeod torna con il suo tanto atteso album di debutto pubblicato dall’etichetta Last Recordings on Earth di Matt Maltese. “Albatross” apre un nuovo capitolo dopo un periodo di grandi cambiamenti: l’abbandono del contratto con una major, il ritorno nelle Highlands scozzesi e la ricostruzione da zero del suo rapporto con la musica e la composizione. Il titolo deriva da ‘La ballata del vecchio marinaio’ di Samuel Taylor Coleridge, dove l’albatro passa dall’essere un segno di buona fortuna a un fardello da portare al collo. È un’immagine incisiva e azzeccata per un disco incentrato sul desiderio e sullo strano peso di ottenere esattamente ciò che si è chiesto.

PRONG – “Prong”

[Napalm Records]

metal

Violento, devastante e inarrestabile: i Prong, leggende dell’alternative metal newyorkese, sono tornati con “New Commission”, un brano thrash cataclismico e travolgente. Costruito su colpi di cassa a raffica, riff discordanti e l’urlo velenoso del frontman Tommy Victor, questo è il tipo di brano che sembra fatto apposta per colpire duro sul palco e mandare il pogo in delirio. Con il loro mix all’avanguardia di hardcore classico newyorkese, groove contagiosi e texture industriali, i Prong, anche in questo nuovo album, dimostrano ancora una volta perché rimangono sia il modello di riferimento che lo standard di riferimento.

LIBRARY CARD – “Peeling An Orange In Just One Go”

[AT EASE]

indie-rock

I Library Card, quartetto di Rotterdam, pubblicano il loro nuovo album “Peeling An Orange In Just One Go”. Il suono intenso e incisivo della band attinge alla tradizione dell’avant-rock americano – si pensi ai Sonic Youth o ai The Breeders – ma aggiunge un tocco originale.

HATEBREED – “Fatal Paradox”

[BLKIIBLK]

metal

Gli Hatebreed rimangono una delle forze trainanti della musica heavy. Nati a Bridgeport, nel Connecticut, questa band hardcore ha trascorso quasi 35 anni non solo accompagnando la scena che ha contribuito a costruire, ma anche plasmandola. Prodotto dal collaboratore di lunga data Zeuss (Rob Zombie, Queensryche), il loro nono album e debutto con la BLKIIBLK Records, riporta Jamey Jasta e compagni sulla scena dopo sei anni con una serie di inni dalla forza travolgente.

CHASTITY BELT – “All My Friends”

[Suicide Squeeze]

alternative

«Molte volte nella vita mi sento come una che è sbocciata tardi, come se stessi ancora cercando di mettere ordine nella mia vita in un modo che gli altri hanno già capito», dice Gretchen Grimm, batterista e cantante dei Chastity Belt. «Ma poi rifletto sulla mia vita da adulta, e la mia priorità assoluta sono stati soprattutto i miei amici, cosa di cui non mi pento affatto». Questa priorità sembra essere il principio guida del sesto album della band. Non che avessero deciso di realizzare un album sull’amicizia: durante il missaggio, Samur Khouja, collaboratore di lunga data e ingegnere del suono della band, ha fatto notare che molte canzoni facevano riferimento a questo tema. Il che ha perfettamente senso. Julia Shapiro (chitarra/voce), Lydia Lund (chitarra/voce), Hunter Truscott (basso/voce) e Grimm fanno musica insieme da 15 anni. Attraverso una discografia ricca di risonanze, sono passati dall’umorismo chiassoso dei loro primi dischi verso atmosfere ricche e introspettive che hanno affinato in ogni album successivo, grazie al caratteristico intreccio di chitarre, ai ritmi meticolosi e al doppio gioco tra malinconia e ottimismo.

CIARAN – “Róisín”

[Ninja Tune]

R&B, elettronica

Il polistrumentista e cantautore irlandese Ciarán pubblica “Róisín”, il suo album di debutto da solista, per Ninja Tune. Da oltre un decennio, Ciarán è una delle voci creative più intriganti e sfuggenti della musica contemporanea. Conosciuto soprattutto come cantante, autore e produttore con il nome d’arte FKA Bearface nel gruppo Brockhampton, scioltosi nel 2022, il suo contributo ha contribuito a plasmare alcuni dei momenti di maggiore intensità emotiva del gruppo, conquistando un pubblico fedele in tutto il mondo, attratto dal suo singolare mix di vulnerabilità, melodia e sperimentazione. “Róisín” segna il suo primo progetto completo da quando ha smesso di lavorare con il precedente nome d’arte. Con un titolo che racchiude un significato più profondo di quanto sembri a prima vista, Ciarán svela l’intero spettro della sua maestria musicale attraverso 13 splendidi brani. “Róisín” ripercorre il viaggio di Ciarán alla riconquista del proprio nome. Anziché un album di debutto omonimo, presenta “Róisín” – nome irlandese che significa «piccola rosa». Un tempo destinato a essere il suo secondo nome, il titolo è un punto di riferimento simbolico per il progetto e rende omaggio alle sue radici irlandesi. Ricco di chitarre, voci distorte e dello scontro tra trame aspre e accordi sognanti, gli ascoltatori saranno senza dubbio trascinati nell’universo sonoro sempre affascinante di Ciarán.

TV PRIEST – “Cartoons”

[AMK]

alternative

I TV Priest tornano con il loro album più ambizioso e articolato fino ad oggi. Andando oltre le acclamate radici post-punk della band, “Cartoons” fonde chitarre incisive, batteria programmata, registrazioni sul campo e bassi influenzati dalla musica dance in un suono che è al tempo stesso cinematografico e intimo. Attraverso temi quali la cultura del “sempre connessi”, il sovraccarico digitale, l’iperrealtà e il panorama mutevole della vita moderna, il disco cattura la confusione, l’ansia, la tenerezza e la resilienza dell’esistere in un mondo che non smette mai di muoversi. È un album di rabbia, dolore e connessione, ma anche di piccoli momenti di lucidità in mezzo al rumore. Più esposto, più avventuroso ed emotivamente più diretto rispetto ai suoi predecessori, “Cartoons” rappresenta un’audace evoluzione di una delle band contemporanee più distintive del Regno Unito.

PASSENGER – “Wild Love”

[Black Crow Records]

pop-folk

Passenger, artista in vetta alle classifiche, pluripremiato con dischi di platino e vincitore del premio Ivor Novello, torna con “Wild Love”, un album ispirato al fatto che Mike Rosenberg sia diventato inaspettatamente marito e padre. L’album cattura l’euforia di una relazione che prende forma: eccitazione, sconvolgimenti, trepidazione e gioia, con la traccia omonima al centro di quel tuffo nell’amore. Mentre gran parte di “Wild Love” ripercorre la storia della coppia, “It Was Gonna Be You” guarda indietro a un capitolo precedente, quando le relazioni possono sfaldarsi rapidamente. Il brano si presenta con il classico sound di Passenger: melodia brillante, ornamenti al pianoforte e riff di chitarra dal sapore Americana.

CURRENT JOYS – “Rosebud”

[Diggers Factory]

alternative

“Rosebud” rappresenta una svolta. Ma d’altronde, ogni disco dei Current Joys è una svolta. Progetto solista del batterista dei Surf Curse Nick Rattigan, i Current Joys hanno abbracciato una musica acustica folk ispirata ai Grateful Dead, l’hyperpop rumoroso, la darkwave e qualsiasi altra cosa sia finita nella rete della curiosità di Rattigan che ora pubblica “Rosebud”, un album caratterizzato da ritornelli da inno e da una produzione massimalista. Se lo si osserva attentamente, cominciano ad emergere i contorni sfocati di un cuore spezzato. Se si cerca di concentrarsi su quel ritratto, esso svanisce in una nuvola di rumore dai toni rossi.

ANE BRUN – “I Thought We Were the Same”

[BMG]

cantautorato

“I Thought We Were The Same” è il nuovo album in studio della celebre cantante, autrice, produttrice e artista indipendente norvegese/svedese Ane Brun.Si tratta della sua prima raccolta di brani inediti in sei anni, nonché del suo lavoro più personale e coinvolgente fino ad oggi, che esplora temi quali la fiducia, l’identità, il tradimento e la straordinaria capacità umana di ricostruirsi. Scritto nel corso di tre anni che le hanno cambiato la vita, il disco apre un nuovo e sorprendente capitolo per Brun. Ampliando l’universo sonoro di “After the Great Storm” (2020), l’artista si spinge ancora più in profondità nel territorio dell’elettro-pop più audace, pur mantenendo la scrittura delle canzoni intima, immediata ed emotivamente coinvolgente dall’inizio alla fine.

SUNDAY, JUNE – “Cinema”

[Spinda Records]

psych-rock

Il quintetto svizzero Sunday, June presenta “Cinema”, il loro secondo album, registrato presso i leggendari Chapel Studios nel Lincolnshire, in Inghilterra. Prodotto da Andy Savours (My Bloody Valentine, Arctic Monkeys, The Killers), “Cinema” è un disco luminoso, ricco di profonde sfaccettature emotive, che spazia dal rock psichedelico al dream pop e all’indie rock: un album intriso di nostalgia, ricerca di sé, potere redentore della bellezza e della profonda gioia di suonare insieme.

UNTITLED (HALO) – “untitled (halo)”

[Dirty Hit]

alternative

Il quartetto di Los Angeles untitled (halo) debutta con il suo album omonimo pubblicato dalla Dirty Hit. Radicato nel mix di trip-hop, shoegaze e art rock caratteristico della band, l’album presenta “California Melancholia”, uno stato d’animo plasmato dal tira e molla della vita nella California meridionale. Nato dall’alchimia creativa di Ariana Mamnoon, Jack Dione, Jay Are e Nicholas Noneman, il disco attinge alla musica, al cinema, alla letteratura e alle arti visive per creare un mondo pienamente realizzato con un forte nucleo emotivo.

JABERDARWIN – “The Soft Collapse”

[Subsound]

ambient

L’album di debutto dei Jaberdarwin è uno scontro tra mondi che rifiuta di lasciarsi incasellare in un genere. Costruita sulla base del peso e dell’intensità del metal e del doom, dello spazio e della trama dell’ambient, del ritmo del dub, del linguaggio improvvisativo del jazz e delle possibilità frammentate dell’elettronica, la loro musica si colloca al di là di ogni classificazione convenzionale. Eraldo Bernocchi (chitarra), Colin Edwin (basso), Tomas Jarmyr (batteria) e Gareth Davis (clarinetto basso) creano un suono imponente ma arioso, ipnotico ma imprevedibile — dove le frequenze basse travolgenti incontrano atmosfere delicate, l’improvvisazione organica si intreccia con l’elettronica e il ritmo può dissolversi in pura trama sonora. Cupo, avvolgente e profondamente fisico, Jaberdarwin è meno una fusione di generi che un’esplorazione di ciò che rimane quando i confini di genere svaniscono.

SPANISH LOVE SONG – “Future Nausea”

[Pure Noise]

punk-rock

Con un decennio di musica e tour incessanti alle spalle, gli Spanish Love Songs tornano con il loro quarto album completo e il disco più ambizioso realizzato finora. La band amplia il proprio sound con le ampie sonorità del classico heartland rock, combinando synth scintillanti, chitarre squillanti e ritornelli travolgenti con il songwriting incisivo di Dylan Slocum. “Future Nausea” affronta temi quali la violenza politica, l’ansia climatica, il capitalismo in fase avanzata e un futuro incerto, trasformando l’ansia e la rabbia in un rock immediato e da inno, per poi trovare, in ultima analisi, speranza nell’amore, nell’amicizia e nella comunità. “Future Nausea” rappresenta il lato più ampio, urgente ed emotivamente coinvolgente degli Spanish Love Songs, che uniscono la loro caratteristica onestà lirica al suono più imponente e audace mai realizzato.

JOSEF VAN WISSEM & JIM JARMUSCH – “Bocca di Lupo and Mouth of the Wolf”

[Sacred Bones]

alternative

“Bocca di Lupo” e “Mouth of the Wolf” di Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch sono stati registrati nel luglio 2025 a Bologna, in Italia. Le sessioni di registrazione si sono svolte subito dopo diverse date dal vivo a New York e Chicago e una settimana prima dell’inizio di un breve tour europeo che includeva Parigi, Londra, Gand, Porto e una prima data proprio a Bologna. “Grazie a Gian Luca Farinelli e Rosanna Mordini della straordinaria Cineteca di Bologna, siamo riusciti a prenotare alcune giornate di registrazione nei fantastici Fonoprint Studios — situati in Via Bocca di Lupo a Bologna, da cui derivano i titoli di questi due LP. La nostra musica trae ispirazione da molteplici fonti: dai nostri amici dei Sunn O))) e degli Swans a Terry Riley e Morton Feldman; da Hildegard von Bingen e William Lawes ai Psychic Ills e agli Spacemen 3; dai Les Rallizes Dénudés e dai NEU! a Nadja e Glenn Branca; da Ian Svenonius e dai Dead Skeletons a Son House e Gwenifer Raymond… dal tramonto all’alba… dalla luna piena alla luna nuova…“

TWISTED TEENS – “The Holy Cross Tigers”

[Sub Pop]

alternative

I Twisted Teens – alias Caspian Halliwell e RJ Santos – non esistevano di fatto prima del loro LP di debutto del 2024, oggi noto come “The Orange Album”. I due avevano composto musica di vari generi, dal cajun al country fino all’anarcho-folk, lontano dai riflettori e fuori dai circuiti tradizionali, vivendo e lavorando in modo itinerante. I Twisted Teens sono nati da un’esplosione di ispirazione indotta dalla pandemia che li ha spinti a registrarsi, in perfetto stile lo-fi, nella casa di Caspian a New Orleans. Il loro primo album è diventato rapidamente un classico moderno del rock coinvolgente e caloroso, fondendo blues, folk e punk in una miscela grezza e irresistibile. Il duo è tornato alla grande nel 2026 con “Blame the Clown” e poi con l’altrettanto acclamato “Florida Water Blues”, una visione assurda dei loro vagabondaggi in giro per il mondo. Il loro terzo album del 2026, magnetico e perfettamente sgarzato, è una saga di cuori infranti e trionfi nascosti intitolata “The Holy Cross Tigers”. Le canzoni sono inni al desiderio e a una miriade di delusioni, alimentate da tutto, da una rottura brutale agli ex amici che fanno la spia. Nonostante queste sofferenze, “The Holy Cross Tigers” emana una sensazione di splendore, una luce riflessa che spinge contro la tristezza. Immediatamente riconoscibile, sembra quasi che alcuni amici si scambino i fardelli della vita, con risultati strani ed estatici perché agiscono secondo le proprie regole. È una trasmissione distorta dall’orlo del cuore spezzato, un luogo in cui anche i più fortunati sono stati e dal quale, si spera, sono tornati.

URBAN NOISE – “The Folding Bed”

[Binario69Records]

jazz-rock

Con la produzione artistica di Taketo Gohara, il disco si sviluppa attraverso otto tracce in cui l’improvvisazione jazzistica e la composizione si fondono generando una variegata tavolozza sonora: fusion, jazz-rock, brass music, melodie alt-pop, cinematica e sprazzi word definiscono un sound unico che rappresenta al meglio il background personale degli otto componenti.

NIGHT GAUNT – “Rupture”

[Aural Music]

post-punk

“Rupture” si colloca in quello spazio in cui una pesantezza opprimente incontra una fragile quiete. Fondendo il peso solenne del doom con echi di post-punk, dark folk e sonorità industrial, l’album si snoda come un percorso coerente verso la perdita, la trasformazione e una silenziosa resilienza.

SHYGIRL – “SWALLOW!”

[Beceause Music]

pop

Shygirl definisce “SWALLOW!” un ritorno sulle scene. Il suo album di debutto del 2022, “Nymph”, l’ha portata dalla scena elettronica underground alla ribalta del pop contemporaneo. Ha collaborato con Sega Bodega e Mura Masa, Charli XCX, Arca, SOPHIE, fka twigs e Björk. “SWALLOW!” è un nuovo tipo di songwriting indie, intessuto con l’elettronica da cui proviene, registrato con Karma Kid e Casey MQ. «Voglio che le persone ricordino quanto sia grande il mondo anche quando ci si sente così piccoli e soli», afferma.

ZIST – “Static Eye”

[Cruel Records / Almost Halloween Time Records]

psych-rock, alt-country

Registrato in casa e autoprodotto, come tutti i dischi del progetto di Riccardo Prianti (già voce e chitarra dei Weekend Martyr), “Static Eye” porta con sé venti brani dal gusto alt-country e blues, tra episodi psych folk che ricordano i primi T.Rex e canzoni rock sghembe in stile Beat Happening. Lo scenario bucolico delle campagne toscane nasce dalla “Route 206”, il nome che il songwriter dà alla strada provinciale che percorre ogni giorno per andare al lavoro. È un disco popolato da persone dentro gabbie, case che bruciano, strade trasformate in letti, barche che non passano più, ragni che diventano veicoli di fuga, dèi dilettanti seduti su una panchina. Corpi, vene, fumo, specchi e occhi che non riescono più a vedere. Ma anche desideri semplicissimi: essere soddisfatti, essere raggiunti, poter dire ciao, trovare qualcuno con cui brillare.

MATERAZI FUTURE CLUB – “The Italian Job”

[Woodworm]

indie-pop

Dopo le pubblicazioni di “Formazione Titolare” e “Punkinari”, veri e propri itinerari nel calcio italiano, che stampa e critica hanno consacrato come originali e innovatori, per la band di Milano si apre un nuovo capitolo, un nuovo scenario narrativo: il Club ha deciso di spostarsi nella terra di chi il calcio moderno lo ha inventato, l’Inghilterra. La Premier League, a detta di moltissimi, è il campionato più bello del mondo e Materazi hanno voluto fargli una dedica nel loro stile. I personaggi scelti e ancora da svelare non sono necessariamente legati a grandi vittorie; bensì, l’accento viene posto anche sulle difficoltà, fallimenti personali e sul campo, tra campioni e underdog che mantengono la loro umanità. Da un punto di vista musicale, il contorno sonoro è più eclettico rispetto ai lavori precedenti: i ritornelli sono spesso coloriti da riff iconici di synth, che non escludono la velocità impattante di sempre. Inoltre, viene dato spazio al cantato – elemento inedito nella discografia del trio – che prende vita con reinterpretazioni di cori da stadio o frasi dei protagonisti, insieme agli usuali spezzoni di interviste e telecronache che trainano ogni brano. Dunque, Materazi Future Club vanno oltre l’omaggio: con un dinamismo ritmico incalzante e un suono post-punk sperimentale ed elettronico, il gruppo trasforma in esperienza musicale uno degli sport più seguiti al mondo, dando prova di quanto il football diventi un rituale che penetra nel profondo della vita di tutti i giorni e nella storia di una cultura piena di contraddizioni, ma anche di grande fascino.

ANA LUA CAIANO – “Devagar Que A Vida É Curt”

[Glitterbeat]

folk

“Devagar Que A Vida É Curta” è un album in bilico tra urgenza e riflessione – radicato nella vita contemporanea, ma al tempo stesso pervaso da temi profondamente radicati nelle narrazioni tradizionali di diverse culture: la morte, l’impermanenza, l’esaurimento, la trasformazione e la fragile illusione che ci sarà sempre più tempo. Caiano ci racconta: «Il titolo dell’album, “Devagar Que A Vida É Curta” (Lentamente, poiché la vita è breve), deriva da una frase che mio nonno ripeteva molto spesso. Da bambino, la interpretavo esattamente nel modo opposto: se la vita è breve, allora dovremmo sbrigarci. Oggi la vedo come un monito a rallentare e a vivere davvero la vita di tutti i giorni. Le canzoni di questo disco sono nate da quella tensione tra la fretta costante e il bisogno di consapevolezza». Costruito attorno al contrasto, alla tensione e al movimento, l’album oscilla costantemente tra intimità e rottura. Strumenti tradizionali come cornamuse, flauti, adufe e bombo interagiscono con sintetizzatori, arrangiamenti corali e oggetti sonori preparati, mentre utensili di uso quotidiano e macchinari domestici – comprese le macchine da cucire – diventano a loro volta strumenti ritmici, rafforzando la fisicità e il ritmo ripetitivo del lavoro insito in molte delle canzoni.

LAMMPING – “So What What?”

[We Are Busy Bodies]

alternative

I Lammping di Toronto sono un progetto fondato sull’idea che la musica possa esistere al di là delle epoche. Fondata da Mikhail Galkin e Jay Anderson, la band attinge in egual misura dall’heavy psych rock, dall’hip-hop, dal songwriting classico e dal collage sperimentale, creando dischi che risultano al tempo stesso familiari e impossibili da collocare in una singola epoca o genere. Il loro ultimo album è l’espressione più chiara di questo approccio. Costruito a partire da frammenti di memoria, influenze ed esperienze vissute, il disco si muove senza soluzione di continuità tra texture campionate, racconti personali e un songwriting audace. Riferimenti a tutto, dalle registrazioni dell’era sovietica all’hip-hop dell’epoca d’oro, si affiancano a riflessioni sulla famiglia, sulla genitorialità e sull’incertezza del momento presente. Eppure, nonostante le sue influenze di ampio respiro, l’album rimane saldamente radicato nell’arte della composizione piuttosto che nella nostalgia.

VANDY – “Shackles”

[Rocketman Records]

rock

Per anni la chitarra di Vandy è stata innanzitutto uno strumento di ricerca personale: riff, melodie e frammenti registrati con mezzi essenziali. Da quelle intuizioni, grazie anche alla spinta della compagna Emilie, nasce “Shackles”, il suo disco d’esordio. Dal disco emerge una riflessione a più fasi sulla pressione delle aspettative sociali e sull’idea diffusa di dover costruire la propria vita secondo ciò che è considerato più appropriato. Shackles si snoda tra libero arbitrio e suggerimento altrui, con il coraggio di inseguire i propri desideri in raffronto alla paura del giudizio. Dal punto di vista sonoro, l’album conserva un approccio essenziale e fortemente chitarristico. Il Fender Pro Junior IV è stato l’elemento centrale della ricerca timbrica: un amplificatore apparentemente minimale, dotato di soli controlli di volume e tono, ma capace di restituire una risposta dinamica e incrociare il carattere sontuoso di Vandy. L’artista alterna una Fender Stratocaster a una Gibson SG, da cui deriva un suono asciutto ma energico, senza sovraccarichi. Un ritorno a un rock costruito sulla fisicità del riff che mette la chitarra in primo piano alla narrazione.

PARTY DOZEN – “21 Bum Salute”

[City Slang]

alternative

“21 Bum Salute” è il quinto album del duo sperimentale di Sydney Party Dozen, che spazia tra psych, noise e pop. Frutto della collaborazione tra Kirsty Tickle (sassofono, voce) e Jonathan Boulet (batteria, loop, produzione), “21 Bum Salute” vede il duo, acclamato dalla critica e caratterizzato da un approccio semi-improvvisato, sentirsi libero: libero dai propri colleghi, dalle proprie preoccupazioni e da quel maledetto “come dovrebbero suonare adesso“.

COMPUTERWIFE – “Born From A Wish”

[Danger Collective Records]

alternative

L’artista newyorkese Computerwife torna con il suo attesissimo secondo LP. Frutto di tre anni di lavoro, l’album di 11 tracce esalta il suo caratteristico sound basato sulla chitarra grazie a una produzione più ricca e a una visione più ampia. Esplorando temi quali l’isolamento, il dolore per una delusione amorosa e la scoperta di sé, i singoli “Nobody” e “Foreverrr” costituiscono il fulcro dell’opera più sicura, matura ed emotivamente coinvolgente realizzata finora da Computerwife, collocandosi in quello spazio liminale tra la vita digitale e la realtà tangibile.

NICOLA LOTTO – “A Incandescenza”

[Materiale Sonori]

indie-pop d’autore



Un disco molto poco regolare, impattante, elettrico, ma che contiene anche canzoni dolci e meditative. L’incandescenza è quel fenomeno fisico mediante il quale un corpo portato ad altissime temperature emette radiazioni luminose. Applicando questo concetto alle persone e alla loro relazione nella società, il titolo vuole significare la capacità dell’essere umano di produrre luce, fare chiarezza, illuminare spazi oscuri, prendersi in carico le sorti del nostro tempo e guidare chi non ce la fa, chi non ha gli strumenti o la scocca per resistere alla tensione generata dal vivere quotidiano. Le canzoni di questo disco sono un richiamo, un’apertura, un tentativo di comunicazione e contatto profondo, è un disco che rifugge dalla semplificazione e si prefigge l’obiettivo di riconoscere la necessità stringente di una prossimità relazionale e sociale.

LA ROUX – “Old Flames”

[Vertigo]

elettronica

“Old Flames” è il suo quarto album e il primo dopo sei anni: ogni singola nota è frutto del suo talento perché il disco è stato composto, scritto, prodotto e arrangiato dalla stessa La Roux. L’album affronta la fine di una relazione durata 17 anni, l’amore proibito, la dipendenza, la sessualità, l’identità e il percorso per lasciarsi alle spalle i vecchi schemi.

CROMOSAURI – “Nuvole, Bolle e Pesci”

[Costello’s]

indie-post-rock

“Nuvole, Bolle e Pesci” è il disco con cui i Cromosauri trasformano un lungo periodo di ricerca e cambiamento in una forma musicale più consapevole, senza rinunciare all’irrequietezza che da sempre attraversa il loro modo di scrivere. A cinque anni da “RGB”, la band torna con un lavoro stratificato, nato dall’esperienza accumulata nel tempo e dalla necessità di mettere a fuoco una propria identità sonora, tanto nella scrittura quanto nella produzione. Il risultato è un album dinamico e imprevedibile, in cui tensione e apertura convivono e il rock diventa uno spazio elastico, capace di accogliere melodie, dissonanze e improvvise deviazioni. La dimensione collettiva della band resta centrale: il suono cerca l’interplay, la fisicità dell’esecuzione e quella componente istintiva che appartiene soprattutto alla dimensione live. Più che offrire risposte, l’album fotografa un momento di passaggio: quello in cui l’esperienza accumulata non produce necessariamente certezze, ma permette di guardare le proprie inquietudini con maggiore lucidità. Un disco che non cerca di risolvere le proprie contraddizioni, ma di farle convivere, trasformandole in materia sonora.

SCOTT FAGAN – “Soon”

[Fire]

cantautorato

Scott Fagan porta finalmente alla luce “Soon”, 55 anni dopo averlo scritto per la prima volta insieme a Joe Kookoolis. Queste canzoni nacquero come opera rock di Broadway nel 1971, pensata come seguito al debutto di Fagan del 1968, “South Atlantic Blues”. Lo spettacolo, con Fagan e un giovane Richard Gere nei ruoli principali, chiuse i battenti in anticipo e l’album fu accantonato prima ancora di poter essere registrato. Ora, registrato in sette giorni nel luglio 2025 presso il Sam Phillips Recording Service di Memphis, ottiene finalmente il riconoscimento che merita.

BEST EX – “Good Girl”

[Iodine]

indie-pop

Best Ex è il progetto solista della cantautrice del New Jersey Mariel Loveland, nota soprattutto come ex cantante dei Candy Hearts. In “Good Gir”l, torna a un stile compositivo incentrato sulla chitarra, traendo ispirazione dai ritornelli accattivanti e dalla produzione brillante del rock alternativo degli anni ’90. Nei undici brani prodotti da Andy Tongren, Loveland esplora il tema dell’invecchiamento, dell’identità e delle aspettative riposte nelle donne con onestà, arguzia e lucidità emotiva.

MELODIC CANVAS – “A Portrait of Fear”

[Candlepin]

alt-rock, shoegaze

Nato nel 2016 tra i fitti boschi del Michigan settentrionale, Melodic Canvas è il frutto della visione creativa del musicista e artista visivo Evan Alderton. II progetto fonde l’angoscia del rock alternativo degli anni ’90, le chitarre grunge pesanti e il riverbero vorticoso dello shoegaze, con tracce di Americana che affiorano dalla nebbia. Con influenze che spaziano dai Nirvana e dagli Smashing Pumpkins ai Superheaven e agli Hum, la band abbina atmosfere inquietanti e un’urgenza melodica grezza a una vena sperimentale che conferisce alle canzoni un taglio oscuro e profondamente sentito.

LA MANO SINISTRA – “Omelas”

[Bat-Cave Productions]

darkwave

Nato dall’esperienza della produzione teatrale ‘Quelli che si allontanano da Omelas’ firmata dal regista Davide Sacco, fondatore di una delle principali realtà del teatro contemporaneo italiano, ErosAntEros, e direttore artistico del festival di teatro internazionale POLIS Teatro Festival, il disco si sviluppa come un concept album in 7 tracce, ispirato all’omonimo racconto della visionaria scrittrice e pioniera della fantascienza Ursula K. Le Guin. Registrato al Loto Studio di Ravenna nell’estate 2025, l’album intreccia sonorità darkwave, pulsioni post-punk e linee ipnotiche e ossessive con una vocazione fortemente teatrale. “Omelas” pone al centro del discorso un paradosso etico contemporaneo: la felicità apparente di una società perfetta costruita sull’atroce sofferenza taciuta di un innocente. Un viaggio in sette capitoli che esplora l’indifferenza umana, il senso di colpa collettivo e il rifiuto di accettare una prosperità macchiata di ingiustizia, culminando nell’unica scelta possibile: la fuga verso l’ignoto.

JOHNNY FLYNN & LILLIE FLYNN – “Beam Cottage”

[Transgressive]

folk

“Beam Cottage” riunisce Johnny Flynn e sua sorella Lillie Flynn in un album caratterizzato dalla storia familiare, da brani condivisi e da una nuova interpretazione del repertorio di Johnny Flynn. L’album si apre con il nuovo brano originale “The Music of the Spheres” e include “Brockwell Park”, il debutto come autrice di Lillie Flynn. Sono presenti rielaborazioni di brani tradizionali insieme a versioni di “The Boy In The Bubble” di Paul Simon e “Rambling Man” di Hank Williams. L’album si chiude con una ninna nanna scritta dal padre, che conferisce all’intero disco un autentico senso di casa e di legame.

VISCONTI – “Il Grande Okay”

[Dischi Sotterranei]

cantautorato, post-punk

Dischi Sotterranei e La Tempesta Dischi pubblicano “Il Grande Okay”, terzo album di Valerio Visconti, un disco che segna un nuovo capitolo della sua ricerca tra cantautorato, elettronica e post-punk italiano. Dopo “Boy di Ferro”, lavoro incentrato sulla costruzione di un’identità in un mondo incapace di restituire risposte, “Il Grande Okay” si confronta con il momento successivo: quando la domanda non è più “chi sono?“, ma “cosa sto inseguendo davvero?”. Figura centrale del disco è il sole, presenza costante e ambigua che richiama l’universo de “Lo straniero” di Albert Camus. Più che un simbolo di speranza o trascendenza, rappresenta tutto ciò che continuiamo a inseguire pur sapendo che resterà inevitabilmente fuori portata.

SUFJAN STEVENS – “Worst Christmas Ever!”

[Asthmatic Kitty]

cantautorato, indie

“Worst Christmas Ever!” è l’introduzione perfetta per i nuovi ascoltatori e un’aggiunta indispensabile per i fan di lunga data delle canzoni natalizie di Sufjan. “Worst Christmas Ever!” è una raccolta in un unico LP che condensa il vasto repertorio natalizio di Sufjan Stevens — tratto dai cofanetti “Songs for Christmas” e “Silver and Gold” — in un’unica raccolta definitiva. L’album riunisce quindici brani preferiti, selezionati tra oltre cento registrazioni natalizie, insieme al brano originale “On This Christmas (It Only Gets Better)”, la prima nuova canzone natalizia di Sufjan in quasi quindici anni.

FLORENCE + THE MACHINE – “Everybody Scream Tour Live””

[Polydor]

indie-rock

L’album raccoglie 22 brani registrati durante il tour del 2026 a supporto di “Everybody Scream”. “Volevo che questo album non fosse soltanto un grido, ma che desse l’impressione di stringere tra le braccia chiunque ne avesse bisogno“, ha spiegato Florence Welch.

LE SCHIENE DI SCHIELE – “Abbiate Fede”

[EDAC Music Group]

post-punk, alt-rock

Un disco sull’impossibilità di stare al riparo: dopo “Danze della sfiga”, la band cresciuta tra Torino e la Valsusa non cerca un’evoluzione rassicurante, preferisce il cortocircuito. Dieci tracce, dieci mondi, dieci botte sui reni. Paradosso, sarcasmo e grottesco diventano strumenti di messa a fuoco. La realtà viene portata oltre il limite per rivelarne l’assurdità. Non è cronaca, non è dichiarazione politica. Ci sono la solitudine, il desiderio di riscatto, gli amori persi e ritrovati per caso, ma anche la repressione, il potere, la trasformazione dello spazio privato e urbano, la violenza normalizzata e la progressiva riduzione della realtà a superficie calpestabile. Parla di guerra, di soprusi e di resistenza attraverso la metafora dell’iperbole e il parossismo musicale. È una prova di forza e di resistenza, di fiducia e di crescita. Anche il suono procede nella stessa direzione: fisico, diretto, costruito attorno a chitarre, basso, batteria, voce, rumore e distorsione. Il post-punk è il punto di partenza, non il recinto: attorno si muovono rock alternativo, noise e aperture con una particolare attenzione alla dinamica. Il disco non è costruito per saturare ogni spazio: l’esplosione funziona perché prima o dopo esiste qualcosa che la rende necessaria. Le pause non interrompono la tensione: la accumulano. Le aperture melodiche non addolciscono il disco, ma ne aumentano la profondità. È una scrittura pensata con il corpo.

TANGERINE STONED – “Faded Dreams”

[Go Down Records]

psych-rock

Il quartetto psychedelic rock attivo sulle scene dal 2012, tra i nuovi pupilli della storica label indipendente Go Down Records è

ispirato da capisaldi quali The Doors, The Growlers e The Brian Jonestown Massacre. Il nuovo capitolo discografico raccoglie immagini e visioni che accompagnano da sempre la band: il mare d’inverno, le strade senza fine, motel che sembrano comparire dal nulla, città lontane che bruciano all’orizzonte e notti in cui le cose cambiano forma.

COMEBACK KID – “Chosen Hell”

[Sharptone]

punk

“Chosen Hell”, il nuovo album dei Comeback Kid, affronta temi di moralità ed etica. Qualcosa di semplice come il bene e il male. Il bene o il male. Il sano o l’malsano, e la nostra capacità di fare una scelta. Spesso non siamo in grado di scegliere la cosa giusta e ci ritroviamo in situazioni che sappiamo ci frenano, compromettendo così il nostro benessere. Il risultato dipende da come lo interpretiamo. Composto da 11 brani di puro hardcore canadese, questo album vede i Comeback Kid andare avanti come hanno sempre fatto.

GIORGIO CONSOLI – “Panico Park”

[NOS Records]

cantautorale

Nove canzoni n cui la scrittura cantautorale incontra teatro, rock, elettronica e il racconto di una comunità in cerca di punti di riferimento. Giorgio Consoli, attore, cantante e autore nato a Taranto, torna con un album che mette in relazione la dimensione personale e quella collettiva. Il titolo unisce due parole apparentemente inconciliabili: il panico, vissuto individualmente, e il parco, inteso come spazio condiviso, luogo di incontro ma anche luna park, con le sue vertigini. «Un album, non un disco. Mi piace la parola album perché riporta allo sfogliare dei ricordi scolpiti nelle foto di quando eravamo bambini. Si sfogliava, non si scrollava. E ci si fermava», racconta l’artista. I brani alternano ricordi personali e riferimenti ai conflitti e alla vita collettiva.

THE AUTOCOLLANTS – “Hidden Smile”

[Precious Recordings of London]

indie-pop

Shelflife e Precious Recordings di Londra presentano il nuovo album della band bedroom pop degli anni ’90 The Autocollants. Dopo oltre 25 anni (e grazie a un rinnovato interesse), i The Autocollants – ancora ottimi amici – hanno deciso di trascorrere un lungo weekend insieme per scrivere nuove canzoni. Il risultato è il tanto atteso primo album completo del quartetto DIY… Hidden Smile. Gli Autocollants, con sede a Portland, nell’Oregon, propongono uno stile indiepop semplice, rilassato e sincero. Ascoltando queste canzoni pop orecchiabili, non è difficile provare un po’ di nostalgia se si conoscono i loro primi lavori. La voce di Laura è affascinante come lo era ai tempi. Forse è proprio questo che rende questo disco così familiare. Le canzoni, già al primo ascolto, sono di quelle che ti fanno venire voglia di canticchiare e che ti restano in testa.

<a href="https://theautocollants.bandcamp.com/album/prelp-18-hidden-smile">PRELP 18: Hidden Smile by The Autocollants</a>





ALLERTA! – “Pubblicità Progresso”

[Sony]

punk-rock

In un mercato dominato dallo streaming, dai numeri e dalle piattaforme digitali, ALLERTA! annunciano l’uscita del debut album unicamente in formato CD: una scelta deliberatamente controcorrente, che riafferma l’idea del disco come opera completa, in cui ogni traccia è l’insostituibile parte di un racconto personale e unico con un suo posto specifico all’interno di una narrazione costruita e maturata nei mesi, a volte negli anni. “Pubblicità Progresso è un disco che racconta le contraddizioni e le criticità della società moderna, lasciando spazio anche ai sentimenti, è un ritratto del nostro tempo, filtrato attraverso gli occhi degli Allerta!” È una prospettiva che si lega allo spirito degli ALLERTA! e alla loro attitudine punk e alla libertà di mettere in discussione ciò che viene dato per acquisito. “Pubblicità Progresso” nasce infatti dal gioco con il linguaggio dei messaggi che suggeriscono cosa sia giusto, utile o necessario: i brani diventano così anche osservazioni, consigli e provocazioni, senza la pretesa di offrire risposte definitive.

I GIOCATTOLI – “Ci Piace Stare Male”

[Garrincha 373/MGM]

indie-pop

Il trio, che si è già distinto negli anni nella nuova scena indie italiana, consolida una nuova fase artistica più consapevole e visionaria. Senza tralasciare la scrittura limpida e diretta che ha caratterizzato il progetto fin dagli esordi. “Ci piace stare male” cristallizza la consapevolezza e, nel contempo, evidenzia l’evoluzione del progetto: un’affermazione lucida che si fa carico della propria responsabilità nel trattare un sentimento comune di un’intera generazione. «”Ci piace stare male” nasce dall’esigenza di raccontare quel senso di inadeguatezza che attraversa la nostra generazione e non solo. Spesso ci sentiamo sbagliati o fuori posto, ma la verità è che a volte siamo noi stessi a cercare quella sensazione, rifugiandoci nel dolore emotivo come se fosse una zona di comfort. Viviamo in un mondo saturo: tra relazioni fragili, precarietà e retine costantemente bombardate da eroi di plastica. Sappiamo che è una finzione, eppure continuiamo a desiderarla. In questo scenario, la malinconia diventa quasi l’unico spazio autentico in cui ci riconosciamo.». Il sound di “Ci piace stare male” prende le mosse dall’indie pop italiano per aprirsi via via verso territori dream-pop e suggestivi passaggi strumentali.

BOSCO SACRO – “Inhabit”

[Supernatural Cat]

slowcore, ambient

“Inhabit” esplora la dissoluzione dell’ego attraverso il mantra “inhabit no self”, ritraendo un mondo dai confini sfumati dove nebbie, deserti e silenzio agiscono come rivelatori dell’esistenza fisica e psichica. A differenza di “Gem”, l’album nasce da session interamente live in sala prove: un’energia collettiva che fonde il peso di doom e slowcore con l’eterea sospensione del dreamgaze, aperture ambient e drone, e ritmi trip-hop ricorrenti. I testi costruiscono un ponte tra corpo e cosmo.

AERIAL SALAD – “Ideal World”

[Venn]

indie-rock

I punk di Manchester Aerial Salad sono nati da una sfida. Al The Fest di Gainesville, in Florida, nel 2016, Jamie Munro e Mike Wimbleton chiesero all’organizzatore se potessero esibirsi. La sua risposta: prima formate una band. Lo fecero, tornarono l’anno successivo e andarono in pezzi sul palco con attrezzature prese in prestito. Quella serata umiliante segnò la loro nascita. Il loro album di debutto del 2020, “Dirt Mall”, ha fuso insieme Leatherface, Green Day, Oasis e il punk underground statunitense in un’esperienza elettrizzante, mentre “ROI” del 2024, frutto di una valanga di canzoni composte durante il lockdown, ha messo fine a qualsiasi sindrome da secondo album. Il terzo album con il batterista Jake Marshall a completare il trio, è il loro miglior lavoro fino ad oggi. Dinamico e con testi taglienti come un rasoio, è uno sguardo lucido su un Regno Unito diviso, disinformato e assurdito dai telefoni. Munro attribuisce all’aver imparato “The Headmaster Ritual” degli Smiths il merito di aver aperto un nuovo capitolo, e un luccichio alla Marr pervade l’intero disco.

DEUX VISAGES – “Call It Goodbye”

[Pure Noise]

alternative

“Call It Goodbye” è l’ album di debutto del trio Deux Visages, originario di Miami ma ora con sede a Filadelfia, nonché la loro prima uscita per la Pure Noise Records. Fondendo atmosfere shoegaze da sogno con imponenti dinamiche alternative rock, l’album esplora la nostalgia, la perdita, la scoperta di sé e il processo agrodolce di lasciarsi alle spalle l’infanzia.

SYLVIE – “New Season”

[Ghostly International]

folk-rock



Sylvie è il progetto solista del cantautore, produttore e polistrumentista Benjamin Schwab, meglio conosciuto come membro fondatore dei Golden Daze, gruppo molto apprezzato nella scena indie, e come collaboratore creativo di lunga data dei Drugdealer. Se “New Season” di Sylvie fosse un film, Ben Schwab ne sarebbe l’autore, scrivendo la sceneggiatura e dirigendo la visione, articolando la sua storia attraverso un cast di attori. In realtà è un album dal carattere country-rock spensierato, il primo di Sylvie con la Ghostly International, in cui l’artista di Los Angeles è alla guida di un ensemble mutevole, raggiungendo un’espressione pura e gioiosa e una rinnovata fiducia di fronte alle difficoltà. Si tratta di un gesto musicale raro e raffinato, al tempo stesso intimo e onnicomprensivo, autoprodotto, scritto in solitaria, ma eseguito collettivamente. Un invito a trovare la bellezza nelle prove della vita e a confidare che anche gli inverni più lunghi possano lasciare il posto a una nuova stagione. “New Season” risuona ancora dei suoni solari, spensierati e morbidi del pop, del rock e del country degli anni ’60 e ’70, che sono diventati il segno distintivo del progetto.

TIA ROSA – “Thirteen Automatic Dreams”

[K Records]

art-pop

Un disco che voca gli intramontabili Young Marble Giants, con ritmi minimalisti, melodie pop semplici ma ricche di atmosfera. Il carattere artigianale del disco vi trasporta nel loro mondo intimo. Le canzoni oscillano tra brani incentrati sulla voce e ricchi di ritornelli accattivanti e brevi brani ambient dalle atmosfere spaziali. È la musica perfetta per le passeggiate notturne, i giri in auto a mezzanotte o per stare sdraiati sul divano, a casa un po’ fuori di testa, a fissare il soffitto.

MARTINGALA – “Il Mondo Ludico”

[Bassa Fedeltà]

folk, cantautorato

Il progetto del cantautore di origini abruzzesi di stanza a Roma riunisce dieci brani composti in momenti diversi, accomunati da una ricerca intima e da interrogativi universali: “Come reagire a un evento difficile, compiere una scelta o crescere senza tradire la persona che si desiderava diventare?“. Domande nate in età differenti, con consapevolezze e linguaggi diversi, trovano espressione in una varietà di soluzioni sonore. Il pianoforte, gli archi e i fiati accompagnano i passaggi più malinconici; le chitarre elettriche danno voce alla rabbia e all’irriverenza; una tromba dal tono luminoso segna il momento dell’accettazione. Le chitarre acustiche, influenzate da anni di ascolti dei Mumford & Sons e di Radical Face, costituiscono infine una presenza costante nell’intero lavoro.

SEBASTIANO LILLO – “Post Blues Troubadour” EP

[Trulletto Records]

blues, folk

6 ispiratissime tracce che segnano un ulteriore stimolante capitolo nel percorso di ricerca e sperimentazione musicale dell’artista di Monopoli. Musicalmente parlando, chitarre acustiche e resofoniche, bassi pulsanti, groove minimali e atmosfere notturne costruiscono un paesaggio fatto di polvere, ombre, tensione e memoria. Blues, folk oscuro, psichedelia primitiva e groove ipnotici convivono nello stesso spazio sonoro.

TE QUIERO EURIDICE – “Geografie” EP

[Artist First/Futura Dischi]

indie-pop

Con questo nuovo lavoro i Te quiero Euridice esplorano nuove direzioni, tanto nella scrittura quanto nella ricerca sonora. “Geografie” raccoglie quattro canzoni nate in un periodo piuttosto caotico, emerse dal desiderio di mettere un po’ di ordine. Come raccontano i Te Quiero Euridice: «Questi brani cercano un posto per le cose che ci stavano succedendo, tra la frenesia, la tristezza, la speranza e la resistenza di quei giorni. Quattro luoghi diversi o forse quattro modi di stare nello stesso posto. Quattro canzoni per orientarci un po’ e fare pace con il fatto di diventare adulti». Anche questa volta, il duo ha lavorato insieme a Matteo Domenichelli e Francesco Brianzi, con cui alcuni brani sono stati scritti da zero, condividendo un percorso creativo arricchito dalla residenza artistica a Modena.

STEPHANIE GILBERT – “Elvish” EP

[PNKSLM]

glam-rock

Dopo il singolo di debutto “Seven Boats”, pubblicato all’inizio di quest’anno, l’EP di cinque tracce vede la Gilbert avventurarsi ancora più in profondità nello strano punto d’incontro tra la psichedelia degli anni Sessanta, il glam rock delle origini e la sua mitologia sempre più peculiare. «Alcune cose assumono un’altra dimensione nel momento stesso in cui ricevono un nome. Altre sembrano esistere solo in fugaci scorci, per poi scomparire», spiega Gilbert. Le chitarre elettriche si accumulano in un’urgenza crescente, le voci diventano incantesimi e le melodie ritornano trasformate. Marc Bolan con i suoi T. Rex, gli Small Faces e la fredda distacco dello yé-yé francese aleggiano ai margini, mentre i suoni della psichedelia degli anni Sessanta e del glam delle origini appaiono come frammenti di un vocabolario ricordato a metà.

WESTERMAN – “Reception” EP

[Partisan]

art-pop



Abbinando “A Jackal’s Wedding” a quattro nuovi brani realizzati con la produttrice Marta Salogni (Björk, The xx, Sampha), “Reception” rivisita l’universo dell’album originale da una nuova prospettiva. Se “A Jackal’s Wedding” è stato plasmato dal calore dell’isola greca di Idra, i nuovi brani di “Reception” sono nati dal suo opposto. Westerman e Salogni li hanno registrati in inverno, lavorando in un edificio appena acquistato e privo di riscaldamento su un’isola al centro del Lago d’Iseo, mentre fuori nevicava. Il risultato è una controparte più fredda e malinconica del mondo umido e notturno del disco originale. Westerman spiega: «Queste canzoni sono state registrate come parte di un insieme più ampio in inverno su un’isola in mezzo al Lago d’Iseo, in un edificio appena acquistato senza riscaldamento, sotto la neve. È stata avanzata l’idea di realizzare una versione estesa di A Jackal’s Wedding. Queste canzoni possono essere ascoltate come negativi fotografici dei brani di quell’album, in cui il calore è stato sostituito dal freddo».

BAU CAT – “Price of Life” EP

[Libertino]

indie-rock

In “Price of Life”, i Bau Cat cercano di dare un senso a un mondo che appare sempre più diviso, instabile e difficile da affrontare. Politica, identità, mascolinità, potere e disuguaglianza trovano tutti spazio nelle canzoni, ma lo stesso vale per l’umorismo, la solidarietà e la speranza. L’ EP di quattro tracce oscilla tra rabbia, umorismo, frustrazione e gioia senza mai perdere il suo senso di umanità. Tutti e quattro i brani sono stati eseguiti insieme in un’unica stanza, in una sola ripresa, senza sovraincisioni, catturando il movimento, le imperfezioni e l’alchimia tra i tre musicisti. “In un’epoca in cui gran parte di ciò che vediamo e sentiamo può sembrare levigato, manipolato o artificiale, soprattutto ora che l’intelligenza artificiale sta diventando una parte così importante della vita quotidiana, per noi era importante realizzare qualcosa che catturasse tre persone in una stanza che suonano davvero insieme.” Il risultato è grezzo, melodico e volutamente umano: un disco pieno di rabbia, umorismo, gioia e frustrazione, ma in definitiva di speranza.



