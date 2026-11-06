Credit: Bandcamp

Uscirà il 23 aprile prossimo“You’re Not In Heaven“, l’attesissimo album di debutto dei Mouth Ulcers, quartetto dark post-punk/goth di Londra che ha appena pubblicato il nuovo singolo “Lady Rust”.

Il cantante e chitarrista Zak Watson spiega così la genesi del brano:

‘Lady Rust’ racconta la storia di un antico vampiro che protegge la terra di una ex Manor House. La casa sta lentamente peggiorando, i muri si stanno sgretolando e crollando come la pelle sulle sue ossa. ‘Lady Rust’ continua a vivere come una leggenda della terra, con molti che cercano di visitare la casa ma pochi riescono a scappare.

Oltre a Zak, la formazione della band vede la chitarrista e cantante Josephine Rose, il bassista Jamie-Lee Culver e il batterista David Zbirka.



Se questi tre minuti scarsi hanno il potere di trascinarvi indietro negli anni, quando Bauhaus, Joy Division e Cure invadevano con le loro cupe atmosfere i locali sotterranei delle città – dove l’odore di fumo e la birra rovesciata sul pavimento la settimana prima si mischiavano al profumo di chili di lacca di ragazze che, chissà perché, avevano sempre un’aria così interessante – beh, allora siete nel posto giusto. In attesa del full-length, recuperate il loro precedente e ricco EP di debutto, “Silent Pictures“.

Non dimenticatevi l’appuntamento: “You’re Not In Heaven“ vi aspetta la prossima primavera.

L’inverno è ormai alle porte, e tra le ombre di Londra i vampiri hanno già iniziato a ballare… nonostante le ulcere della bocca.



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