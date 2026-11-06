Ispirata a “Nocturne” dei Wild Nothing, “Inside the Glass” si muove in quel magico limbo sonoro che si fa tanto carezzevole quanto capace di graffiare. Un mondo dream-pop in cui, al momento del ritornello, si alza un vento shoegaze che si fa incisivo e più sonico, ma la band non perde la bussola, anzi, ci fa restare saldamente nel suo mondo, fatto di arpeggi, basso incisivo e una voce che ci accompagna con dolcezza. La canzone esplora l’amore e il legame che vanno oltre la morte fisica.

Una band che cerca sempre di elevare la musica oltre al semplice concetto fisico, come se volesse esplorare (e farci esplorare) anche atmosfere spirituali, impalpabili, quelle in cui si celano le vere emozioni.

The Swell è un progetto iche qui su IFB stiamo seguendo con molta attenzione e ogni volta sanno regalarci dei brani davveero speciali e magici.

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