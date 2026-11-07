Cinquant’anni e non sentirli. O, forse, sentirli tutti, uno dopo l’altro, come cinquanta sonore bastonate sulla schiena dell’umanità. I Pink Floyd hanno annunciato l’edizione celebrativa di “Animals“, in uscita il 22 gennaio 2027, con registrazioni rare e inedite, versioni alternative, un concerto del 1977 e materiale fotografico d’archivio. Una splendida occasione per tornare a uno degli album più feroci, cinici e politicamente espliciti della loro discografia. E per constatare, con un certo imbarazzo, che, nel frattempo, il mondo non è migliorato granché. Anzi, per certi versi ha persino perfezionato i propri difetti. Era il gennaio del 1977 quando quel maiale gonfiabile sorvolava la Battersea Power Station di Londra, monumento industriale di un capitalismo che sembrava mostrare le prime crepe.

Oggi la vecchia centrale è stata trasformata in un complesso commerciale e residenziale di lusso. Una metamorfosi che Roger Waters avrebbe probabilmente trovato irresistibilmente ironica: persino il simbolo della decadenza capitalistica è diventato un’occasione per fare affari. Nel frattempo il maiale continua a volare. Ha cambiato indirizzo, frequenta altri salotti, possiede piattaforme digitali, dispone di eserciti, governa nazioni e, quando gli gira, acquista persino un social network. D’altra parte, perché accontentarsi di controllare il mondo quando si può anche decidere di cosa debba parlare?

Ispirandosi liberamente alla “Fattoria degli animali” di George Orwell, Roger Waters immaginò una società divisa in tre grandi categorie: Maiali, Cani e Pecore. Una rappresentazione brutale dei rapporti di forza, della sopraffazione, dell’ambizione e della sottomissione. Nessuna favola consolatoria, nessun lieto fine garantito, nessuna promessa che i buoni, prima o poi, vinceranno. E la cosa più inquietante è che, dopo mezzo secolo, non occorre nemmeno troppa fantasia per aggiornare il cast.

I Maiali – Il potere ha sempre fame

Sono i padroni della fattoria. Tiranni, despoti, grandi capitalisti, politici cinici e superbi, uomini convinti che le regole siano una faccenda estremamente importante, soprattutto quando devono rispettarle gli altri. Nel 1977 Roger Watersaveva nel mirino il potere economico e politico britannico, l’ipocrisia dei benpensanti, la violenza dei rapporti sociali. Oggi la porcilaia si è globalizzata, informatizzata e dotata di intelligenza artificiale. Quella umana, nel frattempo, non sempre ha fatto gli stessi progressi.

Pensiamo ai grandi protagonisti delle Big Tech: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai e agli altri nomi, più o meno conosciuti, che guidano colossi tecnologici capaci di influenzare economie, informazione, comunicazione e persino le scelte politiche dei governi. Naturalmente non sono tutti uguali, né esercitano il proprio potere nello stesso modo. Ma la concentrazione di ricchezza e influenza nelle mani di pochi individui solleva una domanda che “Animals” avrebbe saputo porre benissimo: chi controlla davvero chi? Un tempo i grandi capitalisti possedevano fabbriche, miniere, ferrovie. Oggi possiedono anche le infrastrutture attraverso le quali lavoriamo, compriamo, discutiamo, ci innamoriamo, litighiamo e, naturalmente, ci insultiamo. Tutto molto democratico, almeno finché non viene sospeso il nostro account.

Poi ci sono i protagonisti del potere politico e militare, quelli le cui decisioni attraversano confini e continenti, alimentano conflitti, repressioni, crisi umanitarie e un clima internazionale sempre più avvelenato. Da Donald Trump a Benjamin Netanyahu, da Vladimir Putin a Xi Jinping, da Recep Tayyip Erdo?an a Kim Jong-un: figure profondamente differenti per sistemi politici, responsabilità e modalità di esercizio del potere, ma inevitabili in una riflessione contemporanea sulla sua concentrazione e sui suoi abusi. E accanto agli Stati agiscono organizzazioni armate e terroristiche, milizie e apparati repressivi: Hamas, Hezbollah, gli Houthi, Al-Shabaab, i Pasdaran iraniani. Realtà diverse per storia, struttura e obiettivi, accomunate, nei rispettivi contesti, dal ruolo che la violenza e la coercizione assumono nell’esercizio del potere.

Ma sarebbe un errore fermarsi ai nomi più celebri. La fattoria possiede anche un’economia sommersa, spesso assai redditizia. I cartelli messicani, le organizzazioni criminali colombiane, le nostre Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta, le reti internazionali del traffico di droga, armi ed esseri umani. Imperi che accumulano fortune attraverso lo sfruttamento, la corruzione, l’intimidazione e la morte.

Non tutti i Maiali amano il rumore. Alcuni preferiscono il silenzio degli uffici, delle stanze riservate, delle decisioni prese lontano dagli occhi del pubblico. Altri amano i riflettori, i comizi, le telecamere, i proclami. Qualcuno indossa una divisa, qualcuno un abito firmato, qualcuno una felpa tecnologica e si presenta come il salvatore del futuro. La differenza, spesso, è soltanto nel guardaroba.

I Cani – Fedeli al padrone, feroci con gli altri

Se i Maiali comandano, i Cani fanno funzionare il sistema. Sono gli arrampicatori sociali, gli opportunisti, gli esecutori, i professionisti della fedeltà interessata. Quelli che per denaro, potere, paura, convinzione, stupidità o semplice desiderio di appartenere alla parte vincente sono disposti a trasformarsi negli strumenti della sopraffazione. E qui, purtroppo, l’attuale classe politica italiana ci sta benissimo.

Alcuni sono criminali autentici, altri sono soltanto individui perfettamente rispettabili, almeno finché non si osserva troppo attentamente ciò che fanno. Molti non hanno un nome conosciuto, né un volto riconoscibile. Lavorano nell’ombra, eseguono ordini, organizzano, sorvegliano, minacciano, reprimono. Sono gli ingranaggi indispensabili di macchine che, senza di loro, faticherebbero enormemente a funzionare. Ma sarebbe ingenuo cercarli soltanto nei bassifondi della criminalità o nei corridoi degli apparati repressivi.

Ci sono Cani anche nei salotti televisivi, nelle redazioni, sui social network, nel mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. Giornalisti che rinunciano a fare domande, opinionisti che cambiano convinzioni con la rapidità di un aggiornamento software, influencer pronti a vendere qualsiasi cosa, compresa la propria indignazione, purché accompagnata da un adeguato contratto pubblicitario. E naturalmente non manca la musica. Perché anche l’industria musicale, persino quella che si proclama alternativa, ribelle e irriducibilmente indipendente, vive dentro un sistema economico che può condizionarla, addomesticarla, trasformare la protesta in prodotto e la trasgressione in una comoda strategia di marketing. Si può cantare contro il capitalismo dal palco di un festival sponsorizzato da una multinazionale, indossando abiti forniti da un marchio di lusso, mentre sullo sfondo campeggia il logo di una piattaforma digitale. Il pubblico applaude, lo sponsor ringrazia e la rivoluzione può attendere il prossimo tour. Naturalmente non ogni artista famoso è un servo del potere, né ogni compromesso equivale a una resa. Ma il confine tra libertà espressiva e convenienza economica meriterebbe qualche riflessione in più, soprattutto da parte di chi ha fatto della ribellione il proprio marchio di fabbrica.

I Cani di “Animals” sono creature tragiche, oltre che spietate. Inseguono il successo, accumulano ricchezza, tradiscono, mordono, combattono. Ma finiscono per consumarsi nella stessa competizione che li ha resi potenti. Sono predatori che non possono permettersi di smettere di cacciare, perché sanno che, al primo segno di debolezza, qualcun altro prenderà il loro posto. E il padrone, naturalmente, non verserà una lacrima.

Le Pecore – Belare è umano, pensare è facoltativo

Ed eccoci finalmente alla categoria più numerosa, quella nella quale sarebbe comodo sistemare tutti gli altri. Le Pecore. La massa che segue, obbedisce, si adatta, abbassa la testa. Quella che accetta le regole del gioco anche quando il gioco è truccato, che scambia la sicurezza con la libertà, l’abitudine con la verità e la rassegnazione con il buon senso. Ma qui occorre fare attenzione, perché il rischio di sentirsi superiori è enorme. E sarebbe piuttosto ridicolo denunciare una società divisa in caste per poi sistemarsi, con grande soddisfazione, nella casta degli illuminati. La verità è che, in questa categoria, ci siamo un po’ tutti.

Qualcuno, poi, possiede un talento particolare: riesce a essere Cane con i deboli e Pecora con i potenti. Sono i bulli di ogni età, quelli che alzano la voce con chi non può difendersi e abbassano immediatamente lo sguardo quando incontrano qualcuno più forte. Li abbiamo conosciuti a scuola, ma sarebbe stato bello se fossero rimasti lì. Invece crescono, trovano lavoro, fanno carriera, occupano uffici, redazioni, aziende, istituzioni. Alcuni diventano persino personaggi pubblici. Non hanno perso le vecchie abitudini: hanno, semplicemente, migliorato il guardaroba. Sono figure misere, incapaci di riconoscere la dignità altrui, sempre pronte a umiliare chi sta sotto e a inchinarsi davanti a chi sta sopra. Non sono soltanto vittime del sistema: spesso ne sono i più zelanti custodi.

Eppure sarebbe sbagliato immaginare tutte le Pecore come creature irrimediabilmente stupide o prive di volontà. Molte sono semplicemente stanche, impaurite, disorientate. Vivono in un mondo che chiede loro continuamente di correre, produrre, consumare, scegliere, competere, sopravvivere. E quando, finalmente, trovano un momento per fermarsi, uno schermo luminoso è già pronto a suggerire cosa guardare, cosa desiderare, chi amare e soprattutto chi odiare. Non serve più nemmeno costruire un recinto. Basta una connessione sufficientemente veloce. E qui, senza cercare assoluzioni, metto anche me stesso. E ci metto anche il collega di IFB Riccardo Cavrioli.

Pecore, certamente. Ma pecore che vorrebbero almeno imparare a belare contro ciò che non funziona, contro le ingiustizie, la violenza, l’indifferenza. E magari belare anche per raccontare le bellezze che ci circondano, quelle che troppo spesso ignoriamo, trascuriamo o consideriamo scontate. Perché la musica, quando conserva una coscienza, può ancora essere uno strumento straordinario per smuovere le persone, risvegliare gli occhi del cuore, suggerire altre possibilità di vivere. Non cambierà il mondo da sola. Non abbatterà i tiranni con un assolo di chitarra, né fermerà una guerra con un ritornello. Ma può insinuare un dubbio, accendere una domanda, creare un legame. Può ricordarci che siamo esseri umani prima di essere consumatori, elettori, utenti, numeri o bersagli pubblicitari.

E forse, in mezzo a tanto rumore, riuscire a lasciare qualche parola degna di essere riletta è già una piccola forma di resistenza.

Una Fattoria chiamata mondo

Fra i grandi album dei Pink Floyd, “Animals” è, probabilmente, quello che meno ha bisogno di essere aggiornato per parlare del presente. “The Dark Side Of The Moon” esplora le inquietudini universali dell’esistenza. “Wish You Were Here” racconta l’assenza, l’alienazione e le contraddizioni dell’industria musicale. “The Wall” costruisce una monumentale rappresentazione dell’isolamento e della repressione. “Animals”, invece, ci mette davanti allo specchio sociale e ci chiede, senza troppi complimenti, da quale parte del recinto ci troviamo.

Musicalmente è un disco duro, tagliente, rabbioso. Le chitarre di David Gilmour sembrano talvolta ringhiare più che suonare, le tastiere di Richard Wright costruiscono atmosfere gelide e minacciose, la batteria di Nick Mason sostiene un’architettura sonora che procede come una macchina pesante e inesorabile. E sopra tutto questo incombe la voce di Roger Waters, carica di sarcasmo, disprezzo, amarezza. È un album figlio di un’epoca attraversata da crisi economiche, disoccupazione, conflitti sociali e crescente sfiducia nelle istituzioni. Gli stessi anni in cui il punk esplodeva come una rivolta sonora contro il conformismo, il potere e persino contro le grandi aristocrazie del rock di cui gli stessi Pink Floyd erano parte.

I Pink Floyd non diventarono punk, naturalmente. Sarebbe stato difficile convincerli. Ma in “Animals” quella rabbia si avverte eccome. È una furia diversa, più elaborata, meno immediata, eppure altrettanto corrosiva. Al centro c’è una critica feroce al capitalismo e alla sua capacità di trasformare ogni relazione in un rapporto di forza, ogni ambizione in competizione, ogni individuo in un possibile strumento di profitto. Ma il problema raccontato da Roger Waters supera i confini di un singolo sistema economico. La storia ha dimostrato che il dominio, la violenza, la propaganda e la divisione degli esseri umani in categorie privilegiate e subordinate possono prosperare sotto bandiere molto diverse. Cambiano le ideologie, le dottrine, le religioni invocate, le promesse di salvezza collettiva. Cambiano le parole con cui il potere giustifica sé stesso. Ma il risultato, troppo spesso, resta una minoranza che accumula ricchezza e privilegi, mentre agli altri viene chiesto di lavorare, obbedire, sacrificarsi e possibilmente ringraziare.

George Orwell lo aveva raccontato magistralmente nella sua “Fattoria degli animali”. Il povero Boxer, il cavallo instancabile che credeva sinceramente nella rivoluzione, continuava a lavorare, convinto che impegnarsi ancora di più fosse la soluzione a ogni problema. Quando non fu più utile, venne tradito e mandato al macello. Una parabola terribile, soprattutto perché non appartiene soltanto alla letteratura. Chi si presta al gioco del potere può sperare di raccogliere qualche briciola. Chi si oppone rischia l’emarginazione, la persecuzione, il carcere e, nei luoghi più bui del pianeta, qualcosa di peggio. Altri scelgono il silenzio, come il gatto della fattoria orwelliana, che sapeva rendersi opportunamente irreperibile quando c’era da lavorare.

E intanto il principio secondo cui tutti sono uguali continua a essere proclamato con grande solennità, salvo scoprire, al momento opportuno, che qualcuno è sempre un po’ più uguale degli altri.

La Terra desolata, ma con il Wi-Fi

C’è poi un altro aspetto che rende “Animals” terribilmente contemporaneo: la desolazione. Quella che Thomas Stearns Eliot aveva trasformato in una delle grandi immagini poetiche del Novecento, nella sua “Terra desolata”, sembra oggi essersi materializzata nelle nostre città, enormi distese di cemento, vetro, traffico e solitudini che si sfiorano senza incontrarsi. Abbiamo costruito strumenti straordinari per comunicare con chiunque, ovunque, in qualsiasi momento. Eppure fatichiamo sempre più spesso a guardarci negli occhi.

Possiamo conoscere in tempo reale ciò che accade dall’altra parte del pianeta, ma non accorgerci di qualcuno che piange accanto a noi. Possiamo indignarci per una tragedia attraverso uno schermo e ignorare una sofferenza a pochi metri dalla nostra porta. Possiamo discutere per ore di libertà, giustizia e diritti, mentre attraversiamo, distrattamente, una città che ci mostra, ogni giorno, quanto quelle parole siano ancora lontane dall’essere una realtà condivisa. Il progresso tecnologico è immenso, quello umano procede con una lentezza esasperante. Abbiamo dispositivi sempre più intelligenti e sembriamo, spesso, meno interessati a esercitare la nostra. E forse il vero capolavoro del potere contemporaneo non è averci impedito di parlare, ma averci convinto che parlare continuamente equivalga a essere ascoltati.

Ci arrabbiamo, commentiamo, condividiamo, insultiamo, applaudiamo. Poi scorriamo verso il contenuto successivo. Un’altra notizia, un’altra guerra, un’altra catastrofe, un altro video divertente. La tragedia e la pubblicità convivono nello stesso rettangolo luminoso, separate soltanto dal movimento di un dito. La fattoria non è mai stata così connessa. Né così distratta.

I Maiali in volo, una piccola speranza

Eppure “Animals” non è completamente privo di speranza. Le due brevi parti di “Pigs On The Wing”, che aprono e chiudono il disco, introducono qualcosa che sembra quasi estraneo a tanta ferocia: la possibilità dell’affetto, della solidarietà, di un rapporto umano capace di proteggerci dall’indifferenza e dalla brutalità del mondo. È un dettaglio fondamentale, perché impedisce all’album di trasformarsi in una semplice dichiarazione di odio verso l’umanità.

Roger Waters sembra suggerire che, anche in una società popolata da predatori e dominatori, possiamo ancora cercare qualcuno con cui condividere la nostra fragilità. Qualcuno che non voglia usarci, comprarci, comandarci o trasformarci in un gradino della propria scalata sociale. Forse è proprio da qui che dovremmo ripartire. Non dalla pretesa di essere migliori degli altri, ma dalla volontà di esserlo un poco rispetto a ieri. Dalla capacità di riconoscere le ingiustizie senza diventare noi stessi ingiusti, di denunciare la violenza senza innamorarcene, di difendere la libertà anche quando appartiene a qualcuno che non la pensa come noi.

Cinquant’anni dopo, i Pink Floyd ci restituiscono “Animals” in nuove edizioni, con registrazioni ritrovate, fotografie inedite e suoni capaci di attraversare il tempo. Il mondo, nel frattempo, continua a somigliare terribilmente alla loro fattoria. I Maiali comandano, i Cani ringhiano, le Pecore belano. Ogni tanto qualcuno prova a ribellarsi, qualcuno cambia recinto, qualcuno si convince di essere diventato padrone soltanto perché gli hanno allungato il guinzaglio. E sopra tutto questo, idealmente, continua a volare quel gigantesco maiale rosa. La differenza è che oggi potrebbe avere un profilo social, qualche milione di follower, un ufficio stampa e un’interessantissima proposta di collaborazione commerciale.

La fattoria gode di ottima salute. Gli animali, decisamente meno.