Credit: Kamtin Mohager

I Teenage Wrist hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP, “A Different Shine”.

“A Different Shine”, come ci dicono le note stampa, segna una nuova era per i Teenage Wrist, che tornano con la loro prima nuova musica dopo “Still Love” del 2023. Prodotto da Ken Andrews (Failure), l’EP fonde elementi di indie-rock sognante e grunge in un’evoluzione più pesante e audace del sound alt-rock della band.

Lavorando a stretto contatto con Andrews, i membri Marshall Gallagher e Anthony Salazar incorporano melodie e armonie rock non convenzionali nei tre brani, che spaziano dal groove pesante del brano di apertura “Wishing Well” alle melodie sognanti e ai fragorosi colpi di batteria di “Don’t Mind”.

«Siamo da molto tempo grandi fan del lavoro di produzione di Ken e di tutti i suoi progetti», racconta il cantante e chitarrista Marshall Gallagher, mentre Ken stesso aggiunge: «C’era completa libertà per tutti di proporre idee in qualsiasi momento. Lavorare con una band in grado di dare vita alle idee in studio così rapidamente è stato per me un vero piacere».