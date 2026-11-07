Credit: Oliver Bromidge

Seguiamo i Molotovs ormai da alcuni anni sin da quel bellissimo e incendiario concerto pochi giorni prima di Natale 2024 al Covo Club di Bologna. La band in realtà è nata già nel 2020 durante la pandemia con i due fratelli Matt e Issey Cartlidge che hanno usato la strada come loro palcoscenico principale nei primi tempi della loro carriera, ma poi gli stage solcati sono diventati sempre più importanti, aprendo per band come Sex Pistols, The Libertines e molto recentemente Duran Duran. Nel frattempo lo scorso gennaio è arrivato, via Marshall Records, il loro debutto full-length,”Wasted On Youth“, mentre ad aprile 2027 uscirà anche il loro sophomore, “Welcome To Urbia”. Nel frattempo I due fratelli londinesi passeranno per l’Italia tra alcuni giorni per cinque concerti previsti per martedì 10 al Tenax di Firenze, mercoledì 11 all’Hacienda Club di Roma (per la rassegna Invincible Fest), venerdì 13 al Locomotiv Club di Bologna, sabato 14 al Capitol di Pordeno e lunedì 16 alla Santeria Toscana 31 di Milano, dove probabilmente anticiperanno anche alcune canzoni dal nuovo LP, oltre al recente singolo “Urbia”. Noi abbiamo approfittato di questo tour per contattare Issey e Matt via e-mail e farci raccontare qualche dettaglio sul nuovo album e non solo. Ecco cosa ci hanno detto:

Ciao, come state? Presto suonerete in Italia: quali sono le vostre aspettative per il tour italiano? Suonerete brani dal vostro nuovo album?

Matt: Non ho particolari aspettative. Prendo il tour così come viene. È da un po’ che non veniamo, ma sì, ci siamo sempre divertiti ogni volta che siamo stati qui. In autunno però fa un freddo da morire. Dovrete aspettare e vedere quali canzoni suoneremo. Non serve a niente che ve lo dica io, perché tanto non potete ascoltarle prima del concerto.

Benvenuti su Indieforbunnies.com: prima di tutto, potete dirci quando e come avete deciso di formare una band? È stata una scelta naturale per voi suonare insieme essendo fratelli?

Issey: I Molotovs si sono formati circa sei anni fa, nel 2020, verso la fine di quel lockdown che tutti detestavamo. Eravamo entrambi in preda a una noia totale e diventavamo sempre più ossessionati dalle band che ammiriamo ancora oggi – The Kinks, The Beatles, The Libertines, The Sex Pistols, Buzzcocks, ecc. – e questa tempesta perfetta ci ha costretti a rincorrerci l’uno all’altro. Un po’ controvoglia. Se avessi potuto scegliere, avrei scelto Mathew? Probabilmente no. Se avesse potuto scegliere, Mathew avrebbe scelto me? Sicuramente no. Per necessità abbiamo dovuto unire le forze, visto che eravamo tutti chiusi in casa. Da lì abbiamo iniziato a suonare per strada praticamente ogni giorno, proponendo cover delle band che ho citato prima. Andavamo a Brixton, a Camden, a Soho, suonando la nostra musica piuttosto punk, e abbiamo iniziato a conquistare un seguito. Suonavamo alle manifestazioni, ai matrimoni, alle feste, un po’ di tutto. 700 concerti “veri” dopo ed eccoci qui. Un album pubblicato, un altro in arrivo e tantissimi tour passati e futuri.

Da dove viene il nome della vostra band? Ho letto che ha (anche) qualcosa a che fare con il drink Molotov: è vero?

Issey: Hai letto bene. Ci piace l’immaginario incendiario ed esplosivo che deriva da quella parola, ci piace associare quelle immagini alle nostre esibizioni dal vivo, che sono ad alto numero di ottani, instabili, intense: è come se scuotessimo una bottiglia di Coca-Cola e lasciassimo che quella bastarda esploda. Inoltre, la storia di questa parola è legata a un’arma di resistenza, un ordigno reso popolare in modo casuale dai finlandesi per difendersi dagli invasori russi. Hanno rielaborato il nome del ministro degli Esteri russo nell’esplosivo per deriderlo. Quella sensibilità fai-da-te si allinea anche con i Molotovs, con la nostra etica punk, che consiste nell’utilizzare ciò che si ha a disposizione e creare qualcosa di irreversibile.

Siete molto giovani, ma avete già fatto tantissimi concerti e condiviso il palco con grandi band e artisti come Sex Pistols, Iggy Pop, Libertines e altri: quanto avete imparato suonando dal vivo e stando sul palco (e anche condividendolo) con altri musicisti più esperti?

Issey: Tutto quello che sappiamo viene dai concerti dal vivo, è ciò su cui si fondano i Molotovs. Se non ci fossimo buttati a capofitto nel circuito dei concerti, saremmo come bambini che gattonano in studio canticchiando filastrocche. Quei concerti ci danno una carica incredibile: stare faccia a faccia con il pubblico, condividere l’umidità della sala, conquistare le persone una per una mentre si snodano una canzone dopo l’altra. In un’era sempre più digitale, è l’unico modo per creare un legame autentico e lasciare un segno duraturo.

Quando suoniamo con musicisti più anziani, che si tratti di fare da spalla a quelli citati prima o a Blondie, The Damned, Duran Duran, ecc., ci si rende conto del potere trasformativo unico della musica e delle persone che la creano. Il pubblico torna collettivamente alla propria giovinezza, l’emozione pura di quelle canzoni ha ancora un peso e quelle figure sul palco sono affascinanti proprio come lo erano un tempo, simboli della loro sicurezza di sé. Proprio come quelle band hanno instaurato legami personali grazie a tour incessanti, anche noi facciamo lo stesso, mantenendo il nostro atteggiamento “vecchio stile” di farci strada suonando, suonando, suonando e suonando ancora…

Ho notato che per il vostro nuovo disco (ma anche per il vostro album di debutto) vi piace suonare dal vivo i nuovi brani prima che escano: è una sorta di prova generale per voi? Magari a volte potete anche modificarle dopo averle suonate dal vivo.

Matt: Non proprio, quando le canzoni arrivano in tour sono già completamente definite. Immagino sia anche una buona promozione: se alla gente piacciono i nuovi brani, è più probabile che comprino il disco.

Credit: Derek Bremner

Il vostro secondo album, “Welcome To Urbia”, uscirà ad aprile: quali sono le vostre aspettative al riguardo? Da dove deriva il titolo? Quali sono state le vostre principali influenze, sia dal punto di vista musicale che testuale?

Issey: Innanzitutto, siamo estremamente orgogliosi di questo prossimo album. Riteniamo che rispecchi molto di più lo spirito dei Molotovs dal vivo rispetto al precedente. Dal punto di vista sonoro, è più in sintonia con i nostri gusti: il punk londinese, la new wave newyorkese e il britpop. È stato registrato interamente dal vivo, senza autotune né metronomo, solo brani e performance senza filtri. Lavorare con Tony Hoffer è stato incredibile: ha capito perfettamente le nostre influenze e ciò che volevamo ottenere da questo album.

“Urbia” è una parodia del termine “suburbia”, un nome che abbiamo coniato per descrivere il nostro ambiente di vita urbano, sempre più centralizzato e isolato. Durante i nostri tour, abbiamo osservato il generale degrado delle città e dei centri urbani, come le vie principali siano piene di negozi di sigarette elettroniche e bische – attività commerciali che non vanno a vantaggio della gente.

Il vostro nuovo disco è stato registrato ai Konk Studios di Londra: cosa significa per voi lavorare in un luogo così leggendario? Questo posto ha influenzato in qualche modo la vostra musica?

Issey: Siamo grandi fan dei Kinks fin da quando eravamo piccoli, ma il sottile umorismo britannico delle canzoni ci è apparso più chiaro man mano che siamo cresciuti. Trovandoci nello studio di Ray Davies, guardavamo a bocca aperta le loro vecchie custodie da trasporto e le foto, i cimeli dei tour e l’attrezzatura usata per realizzare i loro amatissimi dischi. Essere circondati da tutto questo culto dei nostri idoli ci ha stimolati e ci ha spinto ad affrontare il progetto con maggiore serietà.

Ho percepito alcune influenze dei Green Day in “Urbia”: sono una band importante per voi?

Matt: Sono stati sicuramente una band importante nei miei esordi e una grande fonte di ispirazione. Erano tutto per me: mi mettevo davanti alla TV con la chitarra a guardare i concerti dei Green Day, cercando di imitare tutti i loro movimenti e cose del genere. C’è stato un periodo in cui non ascoltavo nient’altro che i Green Day. Ma col passare degli anni le mie influenze sono cambiate, quindi non credo che abbiano influenzato “Urbia”; forse inconsciamente, non lo so, ma non era qualcosa che cercavo di emulare o da cui attingevo direttamente in quel momento.

Secondo voi, quali sono i cambiamenti più importanti tra i vostri due album?

Matt: La produzione e la composizione.

Credit: Kane Layland

“Wasted On Youth” ha raggiunto il terzo posto nelle classifiche del Regno Unito e ha venduto piuttosto bene: è soddisfacente per voi ricevere un riscontro così importante dai vostri fan? Quanto significa per voi?

Matt: Significa molto perché le posizioni in classifica sono come un premio per me e, quando sono frutto del voto dei fan, significano ancora di più. Sembra un nostro premio perché ci abbiamo contribuito tutti, sia la band che i fan.

Un’ultima domanda: potete scegliere una delle vostre canzoni, vecchia o nuova, da utilizzare come colonna sonora di questa intervista?

Matt: “Join Us”, dal nuovo album. Divertitevi con quella.