Ed è ancora una volta il nostro cuoricino guitar-pop che batte fortissimo. E io non posso ignorarlo, no, proprio non posso.

La piccola ma fortemente intraprendente Amelie Records di Kyoto rilancia sul mercato il bellissimo “Ever After” dei cari Wallflower, una band che, ve lo assicuro, mi manca tantissimo.

L’album, per chi lo ricorda, era uscito nel lontano 2018 grazie alla Fastcut Records e il vinile, ahimè, è andato sold out. Nessuna ristampa lo ha riportato in auge. In questi giorni, nel mio girovagare su Bandcamp, mi sono imbattuto nella pagina della Amelie ed ecco lì apparire “Ever After”, che avevo dimenticato da tempo, con data di uscita 25 ottobre. Lode quindi a questa piccola etichetta che ha rispolverato un disco di una bellezza magistrale per chi ha sempre mostrato amore, affetto e stima immensa per la Sarah Records e sopratutto i Pains Of Being Pure At Heart (non è certo un caso che Kurt Feldman produca tre brani del disco).

<a href="https://amelierekozu.bandcamp.com/album/ever-after">Ever After by Wallflower</a>

Subito mi è venuta la pelle d’oca alla partenza di “Station #6” con un sound così cristallino e perfetto che sembra di sentire il Dylan Mondegreen degli esordi e poi via, sulle coordinate Field Mice / Pains per l’immensa “I Wish Spring Would Last Forever” e io già sto con i lacrimoni, perché tutto è così bello, con queste chitarre cristalline, gli arpeggi, la melodia che non ci si crede e si vorrebbe che una canzone simile non finisse mai. Non c’è una canzone che non sia sopra la media in ambito melodico (la purezza pop di “Only In My Dreams” che pare di sentire gli Alpaca Sports al massimo della loro freschezza), non c’è un momento che non ti faccia sentire il cuore che batte più forte (“Golden Daffodils” per me è inarrivabile con la sua dolcezza). La chiusura poi mi fa impazzire, con la band che, negli ultimi due brani, che vedono la mano del mitico Ian Catt in fase di produzione, mette da parte le chitarre più incalzanti e jangle per abbracciare un pop gentile e raffinato, curatissimo nei minimi dettagli in “Nowhere”, e poi “Thru The Night”, in cui Catt tiene i toni volutamente bassi, in una canzone semplice e carezzevole, resa magica da synth avvolgenti e da un giro di chitarra magistrale.

Beh, che cosa posso dire? Grazie alla Amelie per avermi riportato in mente un disco adorabile e poi beh, caro Masami Tsuchiya…sarebbe anche il momento di tornare in pista: dai, ritorna a deliziarci con la tua magia guitar-pop!