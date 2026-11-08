Bob Dylan non ha certo bisogno di presentazioni e lo sappiamo bene. Puo’ fare quello che vuole e comunque non sembra importargli di ricevere critiche.

Oggi siamo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove si terrà la sua terza e ultima data italiana, sold-out da mesi proprio come quelle dei giorni scorsi a Milano e Roma.

Come tutto il resto del tour anche questo concerto non prevede l’uso dei cellulari, come da richiesta dello stesso menestrello di Duluth, che vengono chiusi in custodie all’entrata e riaperti solo alla fine dello show, in modo da permettere al pubblico di godere solo della musica e della sua magia.

Come ben sappiamo e come accadrà per i novanta minuti precisi del live dello statunitense le interazioni di Dylan con il pubblico sono ridotte davvero al minimo (qui a Bologna non ce ne sarà alcuna), ma siamo arrivati all’Unipol Arena appunto per la musica e non per altro, anche se alcuni fan rimarranno un po’ delusi da questo suo atteggiamento.

Purtroppo, verremo a sapere in seguito, alcune persone, che si sono rivolte a siti di rivendita non ufficiali, sono rimaste fuori dalla venue bolognese per colpa di biglietti falsi, altro problema annoso per questo tipo di eventi.

Dylan, che abbiamo visto ospite in Vaticano da Papa Leone proprio qualche giorno fa, ha 85 anni e quella di oggi potrebbe forse essere l’ultima occasione per rivederlo in vista di un possibile ritiro dalle scene internazionali: chi scrive lo aveva visto al Parco Ducale di Parma a giugno 2010 e ci teneva davvero a rivederlo.

La venue bolognese è gremita in ogni ordine di posto (e dobbiamo ammettere che i seggiolini del settore dove eravamo seduti erano molto scomodi!) per rendere omaggio a Robert Allen Zimmermann, il cui disco più recente è il soundtrack “Shadow Kingdom”, realizzato a giugno 2023.

In molti hanno nel cuore la speranza di poter ascoltare vecchi successi di cinquanta o sessanta anni fa, ma ovviamente Bob, come ben sappiamo, preferisce scegliere materiale dalla sua discografia più recente.

Se voci piuttosto insistenti lo davano fuori forma, lo storico cantautore del Minnesota smentisce tutti quando, alle nove in punto, si presenta sul palco della Unipol Arena saltellando, nascosto dietro il cappuccio della sua felpa e così rimarrà per tutta la durata del concerto.

Una band, composta da ottimi professionisti come Tony Garnier, Anton Fig, Joel Paterson e Mike Seal, lo accompagna, mentre lui suona il piano per tutti i novanta minuti del live, molto spesso in piedi.

“Watching The River Flow” apre la serata, ma – come per buona parte delle canzoni proposte stasera – sarà difficile riconoscerla a causa dei nuovi arrangiamenti, molto raffinati che vanno a muoversi su territori blues, toccando talvolta un’eleganza dai profumi jazzistici.

Anche un superclassico come “It Ain’t Me, Babe”, che appare poco dopo, è completamente stravolto rispetto alla sua versione originale, ma la bellezza e la poesia del brano rimangono comunque intatte.

Non ci sono intervalli tra un brano e l’altro, di tanto in tanto sono i fan ad applaudire perché comunque apprezzano la sua musica anche in questo volto, mentre la sua voce è incredibilmente forte, efficace e potente, segno che l’età non sembra averla scalfita in nessun modo.

C’è lo spazio anche per due cover, “I Can Tell” di Bo Diddley e “I Can’t Seem To Say Goodbye” di Jerry Lee Lewis, mentre è solo quando il concerto sta per terminare che Bob regala finalmente ai suoi fan qualche assolo della sua legendaria armonica, prima in “Under The Red Sky” e in seguito durante “I Shall Be Released” con il pubblico della platea – interamente composta da posti a sedere – che si alza e si porta avanti fin sotto al palco per omaggiare un’ultima volta il suo idolo.

Alle dieci e mezza è finito tutto, andiamo a farci aprire la custodia del telefono e torniamo al freddo di questa uggiosa giornata di inizio novembre prima di imbarcarci nei fin troppo gremiti autobus che ci riporteranno verso il centro città – e ovviamente non puo’ mancare una brevissima visita al Covo Club, che riapre proprio oggi dopo quasi sei mesi per salutare gli amici: la poesia di Dylan e la qualità della sua musica, anche con arrangiamenti molto diversi, rimangono comunque nel cuore di tutti i presenti. La magia del menestrello di Duluth continua sempre!